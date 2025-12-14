推拿師「精油按摩」下秒性侵人妻得逞！法官判中醫診所也要一起賠

社會中心／洪正達報導

婦人遭推拿師馮男性侵，除刑事判出爐外，馮男及診所也要連帶賠償婦人35萬元、丈夫10萬元。（示意圖／Pixabay）

新北一名婦人日前到某中醫診所自費精油推拿，卻遭到馮姓推拿師反鎖房門後性侵得逞，婦人事後情緒崩潰在丈夫陪同下報警逮人，案經法院審理後，依強制性交罪嫌判處馮男4年6個月徒刑，並須與診所連帶賠償婦人35萬元及丈夫10萬元精神撫慰金，全案可上訴。

判決指出，馮男利用職務之便性侵婦人得逞，但馮男庭審時卻辯解雙方合意，但法院認為雙方只有第二次療程，並沒有親密關係，且婦人事後出現急性壓力反應還要回診治療，認定馮男說詞不足採信；此外，事發時丈夫在外面等待許久都沒發現妻子，最後前往推拿室才發現妻子已遭到侵犯，隨後便陪著妻子報警。

由於診所認為馮男是「自費外包」，與診所並沒有僱傭關係，但法院又發現推拿師除了要排班還有分潤制度，與對外服務無異，實質已形成僱傭關係，診所無法卸責必須連帶賠償，因此法官判決馮男及診所需連帶賠償婦人35萬元、丈夫10萬元精神撫慰金，並自判決日起，按年息5%計算利息至清償日止。





