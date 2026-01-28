推政務人員行為基準法 吳宗憲：政治責任優先、拒絕司法介選

吳宗憲表示，現在的台灣，已經變成 「基層公務員戰戰兢兢，政務大官卻把行政中立當笑話」的雙標世界。（圖／報系資料庫）

國民黨立委吳宗憲今（28）日表示，遲到30年的《政務人員法》 揭穿大官「無法無天」的真相，為什麼自己堅持要推動《政務人員行為基準法》？因為現在的台灣，已經變成 「基層公務員戰戰兢兢，政務大官卻把行政中立當笑話」的雙標世界。

吳宗憲指出，從民國84年說要立專法，到現在115年還在「討論要不要立專法」。這超過30年的行政怠惰，養出了什麼？養出了把國家資源當作黨產、把救災當作政治攻防的傲慢官員。

吳宗憲說，救災變成政黨算計，政治凌駕專業的荒謬現場，大家還記得去年的花蓮堰塞湖災情嗎？當人民急著需要救災、復原的時候，民進黨內部流出一個「81人政治群組」。裡面不只有立委，還有手握大權和預算資源的政務官。

吳宗憲表示，他們在群組裡討論的不是資源怎麼調度，而是要用「具殺傷力」的訊息來攻擊在野黨的地方政府，且政務官在群組裡不是「靜默旁觀」，而是直接參與操作，立馬在群組裡以「收到」回應，包括行政院秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中。」這就是現在的政府。拿著國家的薪水、掌握行政資源和人民納稅錢，卻在災難當下思考「怎麼攻擊政敵」。如果不修法規範，這種事只會繼續發生。

「行政院長帶頭違法，誰能管他？」吳宗憲指出，看到行政院長卓榮泰為了不幫軍人加薪、警消年金，把立法院三讀通過的法律當空氣，帶頭不依法編列預算，甚至公開罵監督他的國會是毀憲亂政。這是用行政權的傲慢，去踐踏民意機關。如果是基層公務員敢這樣違法，早就送懲戒了；但政務官呢？一句「政治責任」就輕輕帶過，繼續做官。

吳宗憲表示，自己的解方是推《政務人員行為基準法》，堅持推動這部法案，就是要畫出「紅線」。自己的版本有三個堅持：一、鎖定「中央任命官員」，比起縣市長是一票票選出來的，有民意和《選罷法》監督。但中央那些 「官派、毫無民意基礎」 的部長、政委，才是最容易濫權的一群人，這部法就是要管他們！

吳宗憲指出，二、政治責任優先，拒絕「司法介選」，當前司法公信力備受質疑的時刻，把政務官的去留交給檢調，等於是給執政黨一把「司法屠刀」來清除異己。政務官做不好、亂搞政治攻防，就應該依據「政治風範」直接辭職下台，這才是責任政治！

吳宗憲續指，三、由考試院作為主管機關，銓敘部說「政務官不歸我管」，要丟給行政院自己管。天啊！這就是 「球員兼裁判」！行政院長會覺得自己違法嗎？既然領國家薪水，就要受國家最高人事機關—考試院的規範。這不就是憲法讓考試院獨立存在的意義嗎。

「找回政府的尊嚴」，吳宗憲強調，自己當過近25年的公務員，很清楚國家要穩定，靠的是制度，不是個人的良心。這部法案，不是為了政治攻防，而是為了讓行政回歸專業，讓未來的每一個執政者，都不敢再濫用權力。「行政中立，不能再等下一個十年！」。

