推文化、促運動、興客家 政院三幣齊發

行政院院長卓榮泰主持行政院院會。(行政院提供)

為鼓勵青少年踴躍參與藝文、運動等休閒活動，並促進相關產業發展，文化部於112年開始發行文化幣，使臺灣成為亞洲第一個推動文化禮金政策的國家，今年（115）擴大到13到22歲可領1200點；客委會也在去年（114年）8月推動客家幣，而運動部將於今年把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象，行政院院長卓榮泰今天鼓勵國人踴躍使用，培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化，促進整體產業提升。

廣告 廣告

行政院院長卓榮泰指出，文化幣從112年開辦，發放對象為18歲至21歲青年，今年全面擴大為13歲至22歲每人1,200點，總計將發放203.6萬人，文化幣今年從1月1日開始發放到第19天，已有超過4成符合資格的青年領取，推動成效良好，請文化部持續積極辦理，並結合110處文化基地，鼓勵青少年於寒假期間善用文化幣，持續引導青少年探索更多元的文化，推動文化產業深耕。

客家幣去年至今已發放28萬1,922人，每人1000元可使用至今年6月30日，卓榮泰院長說，請持有客家幣的朋友把握假期探索客家，並更加親近各種客家環境。

另外，運動部為了促進全民運動，今年將「青春動滋券」改為「運動幣」，並擴大為16歲以上可以登記抽籤，預計發放60萬份500元運動幣，並擴大使用於做運動、看比賽、添裝備」等運動消費，卓榮泰院長說，運動幣將從今年1月26日開始至2月8日止，開放登記抽籤，請全體國民踴躍登記，透過增加運動消費，帶動運動產業新動能，讓運動融入國人日常生活。〈bite〉

卓榮泰院長也請各部會及地方政府共同支持推廣強調這3項政策，尤其教育部可透過學校管道，協助學生瞭解政策內容，期許透過政府領頭、民間共同參與，培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化，促進整體產業提升。