推普設親子館 林岱樺和父母一起陪孩子長大

高雄市長參選人、立法委員林岱樺宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後，今(九)日再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。林岱樺表示，她日前在三民區掃街時再次聽到家長共同心聲：高雄雖有二十四間親子館，但分布不均的問題長年存在，人口密集區如三民、新興、苓雅、左營明顯不足，部分偏鄉甚至沒有據點，家長常得跨區奔波、耗時使用，造成使用落差；相較台北市已做到「十二區皆有親子館」，仍有差距。她強調，這是民眾過去屢屢反映的痛點，也是她要用政策補上的缺口。(見圖)

林岱樺指出，少子化時代要讓年輕家庭願意留下來，城市必須提供更可近、就近可用的育兒支持。「育兒不是家長孤軍奮戰，政府要把服務送到家門口」，她主張針對零至六歲幼兒提供每人每月兩千元育兒支持，減輕家庭固定開銷；同時推動「一區一親子館」，讓親子館不只「有沒有」，更要「近不近、好不好用」，把最基本的育兒支持落實到每一個行政區。

林岱樺說明，「一區一親子館」將以既有空間活化為優先方向，盤點並強化現有親子館的服務量能，並先補足人口密集區缺口，逐步擴充至全市三十八區都能就近使用；推動過程將運用活動中心、立體停車場、閒置校舍等公共空間再利用，加速布建並降低成本；服務內容也將朝向更有品質與一致性的方向提升，包含五感探索、體能活動、親職支持與專業師資合作，並導入國產無毒遊具，讓孩子玩得安全、家長獲得支持，同時帶動在地產業升級。

此外，林岱樺也主張把親子友善納入城市更新與公有資產活化的規劃，在推動公辦都更時優先配置親子館、運動中心及社區關懷據點，讓公共建設一次到位、貼近社區需求。她強調，「親子館不是裝飾品，是城市對家庭的承諾；一區一親子館，就是要讓每個行政區的孩子都有地方玩、每位家長都有地方靠」。