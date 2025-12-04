推智慧精準醫療！賴清德：台灣形成產業聚落

▲總統賴清德出席出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 「2025台灣醫療科技展」今（4）日盛大登場。展場匯集各醫療院所、科技醫療廠商，發表各式最新智慧醫療。總統賴清德也出席開幕典禮，並強調，政府非常非常重視生物醫療科技產業的發展，也把精準醫療列為國家推動六大核心戰略產業之一。他說，除了國科會等經費外，在健康台灣推動委員會也編列了5年489億健康台灣深耕計畫

賴清德出席台灣醫療科技展開幕典禮，致詞時提到，台灣當前發展醫療科技產業正是非常好的時候，除了醫療科技產業已經打下了非常好的基礎，生物科技產業也具有相當的規模，更難得的是，科技產業如半導體、人工智慧、互聯網或雲端運算、5G通訊等，共同打下持續發展醫療科技產業的基礎。

賴清德表示，2016年總統蔡英文上任後，提出「5+2產業創新」，其中一項就是要推動生物醫療科技產業的發展。後續更將精準醫療列為國家要推動的六大核心戰略產業之一。

賴清德提到，在健康台灣推動委員會也有計畫推動智慧醫療、再生醫療以及精準醫療。

賴清德說明，透過行政院、立法院的合作，法制的建立也愈來愈健全，包括2021年立法院三讀通過《生技醫藥產業發展條例》、2024年又再度通過了《再生醫療法》以及再生製藥條例。這些法制的完備是推波助瀾台灣醫療科技產業的發展。

另外在經費方面，賴清德指出，除了國科會的經費、經濟部的經費或者是國發會的經費以外，健康台灣推動委員會編列5年489億的健康台灣深耕計畫，其中一個重點就是要推動智慧醫療。

▲賴清德提到，台灣已經形成生物醫藥或是醫療科技產業等聚落。（圖／記者吳翊緁攝）

▲賴清德提到，近幾年台灣的「醫療新南向」，在印度、印尼、越南、等國建立醫療合作與人才培訓機制。（圖／記者吳翊緁攝）

衛福部推動「FHIR」標準 賴清德：台灣形成醫療科技產業聚落

同時，導入衛福部正在推動的「FHIR」標準，讓科技更精簡地導入醫療流程，並讓醫療環境可得到醫療科技的幫助，讓整個醫療的服務能夠更加有效率。

另外，近幾年包括政府、包括產業界的合作，賴清德說明，台灣已經形成聚落，像是生物醫藥或是醫療科技產業的聚落，包括政府成立國家生技研究園區、推動新竹生醫園區，北中南通通都有推動生技醫療或是醫療科技的產業園區，且是一個園區一個園區的串聯，產生的加乘的效果。

在國際部分，近幾年台灣的「醫療新南向」，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制。賴清德說，去年以泰國兼轄寮國，並和菲律賓都擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，已經擴大到十國十三中心，讓台灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療能夠推廣到更多的國家。

賴清德提到，生策會與捷克健康照護的機構也簽訂合作計畫，提供經費幫助菲律賓的人民提升醫療服務。

▲賴清德透露，生策會與捷克健康照護的機構也簽訂合作計畫，提供經費幫助菲律賓的人民提升醫療服務。（圖／記者吳翊緁攝）

