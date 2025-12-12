推案量急凍3成！公會示警：台中房市關鍵繫於政策 展望2026預測字「平」
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市不動產建築開發商業同業公會今（12）日舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會，面對2025年臺灣房市歷經利率上升、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應與交屋潮壓力，市場出現明顯分化與盤整。展望2026年公布台中房市預測字「平」，意味著市場走向從「平穩、平衡、平和」三大方向，是房市走過2025年壓力後的趨勢拐點。
回顧全年，臺中市不動產建築開發公會統計2025年台中市推案金額共推出1萬8377戶、推案總銷金額4,176.8億元，較2024年全年5796.2億元，減少1619.4億元，年減27.94％。
從推案量、戶數到推案金額出現明顯衰退，臺中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒指出，2025年最影響市場的關鍵因素，仍是銀行的資金緊縮限貸令與政策連環管制，在資金全面緊縮下直接壓抑成交量。
理事長謝麟兒指出：「通膨、薪資追不上房價、自備款難累積，是現在年輕人的最大困境。」但隨著銀行鑑價趨保守，許多首購族、換屋族的自備款落差再被拉大，貸款成數下降，等同必須準備更高額度的首付款，購屋門檻增高成為購屋族痛點。
不過「資金總會往有價值的窪地流動。」謝麟兒認為，台中市的正向發展，包含中部科技園區的投資增加、多項重大建設如雙巨蛋、民間大型投資如漢神百貨、烏日第一大百貨等，加上台中市人口5年來增加約5.5萬人，在產業、人口、投資同步正成長下，未來房市將進入「溫和增長、區域分化、產品品質競爭」的三大主軸。
2026台中熱區仍脫離不了科技、交通、重劃區，推測升溫區域包含14期、水湳經貿園區、單元系列重劃區、13期，受到以科技業、自住客為主的族群撐起市場，這群人薪資成長高速、購屋目標明確，尤其鎖定工作地附近、交通便利、未來具發展性的區域。
至於房價部分，謝麟兒認為，在稅制推升成本下，未來房價仍難大幅下修，政府近年增加房地合一稅，建商土地成本、建築成本、法規標準同步提高，加上利率維持高檔，「殺頭生意有人做、賠本生意沒人做。」因此成本面已成不可逆趨勢。
此外，不僅購屋族受到貸款之苦，建商資金鏈緊縮，餘屋貸款成數降至3成，加上房屋稅2.0的持有成本上升，利息壓力沉重，將直接影響建商推案策略，建商體質、股東結構、經營年限都影響融資成數，限貸令與綁銷售率讓中小型建商壓力特別明顯，「單利息就足以壓垮資金鏈」，這也是產業界密切注意的一要點。
面對整年度的房市動盪，展望2026年公布台中房市預測字「平」，期盼市場走向從「平穩、平衡、平和」三大方向，包含政策平穩、供需平衡、並且以平和的心態渡過非常時期，成為走過2025年壓力後的趨勢拐點。
且公會同時提出建言，面對政策因素的金融管制，包含金融管制、限制貸款，公會建議應採取「分區分級」而非一刀切，以蛋黃區、核心重劃區與郊區市場產品來說，本就房價結構不同，但現行政策卻採同一標準，導致使用者需求受限。
另外，針對購屋族應實施「彈性化利率補貼」，謝麟兒指出：「不是只有新青安需要補貼，部分首購、但不符合新青安資格的族群，也應納入支援範圍，按照購屋族條件調整，才能真正符合居住正義。」
針對現行4000萬元豪宅貸款門檻已10多年未調整，但這10年物價與購屋成本均大幅提升。以台中市來說若家庭需要3房、4房甚至兩代同堂，都極易超過4000萬元門檻。謝麟兒統計，「隨10年來物價調整，計算最低3％通膨率，如今的合理門檻應往5000萬元靠攏，才符合現代居住條件。」
最重要的一點，應是將建築業課徵的新增稅負如房地合一稅，「專款專用」，用於協助首購族、換屋族群，謝麟兒強調，政府近年增加營建相關稅負，但應讓部分資金協助青年及首購族，例如提供短期週轉金、貸款補貼方案，回饋真正需要買房的家庭。
謝麟兒也點出，營建產業面臨的長期挑戰正逐步浮現，包括人口老化加速、勞工缺口擴大、ESG永續要求提高，以及建築成本持續攀升，加上更嚴格的耐震與節能法規推動，整體產業已進入結構性轉型期。
建築業者不僅要面對人力與成本壓力，也必須同步朝永續建築、智慧建築、高耐震與節能規範等方向升級，從材料、工法到建築性能全面提升，以符合未來市場需求與國際預期，政府也應透過彈性政策協助青年成家、穩定產業發展，讓房地產市場回歸健康迴圈。
其他人也在看
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 9
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 120
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 56
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 9
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 414
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 3
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 204
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前 ・ 33
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 37
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1