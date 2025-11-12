推沈伯洋選北市長！她酸曹公送箭：挺喜歡的

▲聯電創辦人曹興誠（右）力薦賴清德，應徵召立委沈伯洋（左）出戰台北市長。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前表態參選台北市長，不過外界仍是議論紛紛，聯電創辦人曹興誠今（12）日喊話總統暨民進黨主席賴清德，應該徵召立委沈伯洋出戰，才能輾壓爭取連任的蔣萬安。對此，國民黨台北市議員游淑慧大酸，曹公總是出「熊主意」，但她挺喜歡的。

曹興誠認為，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安，「只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才」。

曹興誠指出，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？」他強調，倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028 年民進黨的選情，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴。

此話一出，立刻吸引藍營注意，游淑慧狠酸，既大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了。有人曾說，曹公其實是無間道，現在她也越來越懷疑，「曹公到底是愛民進黨？還是害民進黨？」雖然曹公總出「熊主意」，但她挺喜歡的。

「是台灣主戰派的紅孩兒？還是壯闊台灣的特戰男？這一局您選誰？」游淑慧更引述了綠委王世堅近日的預言，其稱「蔣萬安連任率為95%」，她猜測或許70%來自市政成績，剩下的25%則是來自「綠營送箭」。游淑慧還在留言區補充說道：「世堅委員參選，不計算勝敗機率，但我可以保證，起碼95%歡樂率！」

