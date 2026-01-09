推深度節能 經濟部今年將助中小企業減碳1萬噸

經濟部中小及新創企業署今天(9日)舉行年度記者會並指出，今年續推中小微企業多元振興發展計劃，包括數位、淨零雙軸轉型以及通路發展等主軸，尤其將力推中小企業深度節能，規劃透過節能輔導團專家到廠輔導，並串聯補助、融資配套，預計可協助1,500家能源用戶，挖掘節能潛力至少6,230萬度、減碳1萬噸。

經濟部中企署署長李冠志表示，政府2025年啟動4年期的中小微企業多元振興發展計劃，透過數位及淨零轉型、通路發展等策略，搭配數位人培及優惠貸款、租稅優惠、額外信保額度等配套，落實中小微企業創新及包容性成長，截至今年1月14日累計輔導22萬3,676家業者，創造新台幣1,718億元產值。

廣告 廣告

李冠志指出，今年計劃續推，且中企署施政重點將聚焦中小企業深度節能、AI試製實作課程、小微企業區域數位加值與創新體驗、小型企業創新研發(SBIR)等計畫。其中，深度節能方面，已鎖定1,500家中小能源用戶，將籌組節能輔導團專家北中南巡迴，進場診斷輔導，並串聯補助計劃、綠色融資等資源，來加速業者改善節能，今年目標至少要再節電6,230萬度。他說：『(原音)我們是預期，今年能夠節電的潛力至少能夠達到6,230萬度，落實減碳至少1萬噸、提升中小企業的綠色產值以及促進綠色投資，我們也希望設定能夠達到新台幣1億2,000萬這樣的一個目標，所以這個都是我們希望結合所有的協力單位一起來努力的。』

AI試製實作課程方面，李冠志表示，今年擴大與13個技術法人合作，推動紡織、成衣、塑膠、食品、工具機、水五金，還有自行車、印刷、染整、零售等多元產業的實作課程，預計培育AI人才至少1,500人次。

針對今年的小型企業創新研發計畫(SBIR)，李冠志表示，此計劃是希望透過創新動能對接產業價值鏈，引領中小企業跨越研發門檻，並完善商品化路徑，自2023年到2025年累計執行1,831案，投入10億元補助，帶動企業投資23億研發；而今年起補助也調升額度，先期研究、研究開發、加值應用等三階段補助上限，累計共從1,600萬提高至1,950萬元，且還增設專利申請費補助，加大支持力道，協助企業布局核心資產、減輕研發負擔。(編輯：陳士廉)