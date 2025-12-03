推測李有宜退黨「有傷到黃國昌」！四叉貓曝1現象：蔥草之間終須一戰

政治中心／黃依婷報導

曾投入2024年立委選舉的李有宜，在綠營優勢選區新北三重、蘆洲雖敗選，卻以黑馬之姿拿下8萬多票，選後經營基層的同時也擔任民眾黨發言人一職，近日突然以學業為業宣布退黨，背後原因也被認為不單純。對此，網紅四叉貓劉宇席也推測「退黨事件，對黃國昌應該是有傷到」。

四叉貓發文，開頭就預言「民眾黨，蔥草之間終須一戰」，他認為民眾黨李有宜退黨事件，對黃國昌應該是有傷到，就連偏激團體鬼針草都不認同黃國昌硬推四大金釵周曉芸，就連先前因涉犯恐嚇檢察官剛被放出來的理臉書粉專「迷因台式民主」戴瑞甯，都因為支持黃國昌，所以決定退出鬼針草的版主群團隊。

四叉貓透露，戴瑞甯用「初選又還沒開始」來幫黃國昌護航，讓他不禁笑喊「理由很爛，笑死！黃國昌跟周曉芸的聯合看板都掛起來了，主席每隔一陣子就陪四大金釵一起去發高麗菜，到底要多天真糜爛，才會覺得黃國昌沒有內定自己人」。

據了解，當時從事資訊電腦工程的39歲男子戴瑞甯，被控涉嫌將偵辦、審理京華城弊案的檢察官、法官照片，做成圖表PO上網讓民眾公審。曾任護理師的女子林惠珠，則加工在照片畫上「血痕」，並加註「命債、命還」等語，2人皆被依法起訴。

