推測柯志恩「目標換人了」！郭正亮猜她最想對決這人 改變心意關鍵曝

距離2026大選不到一年，民進黨高雄市長提名初選民調今（12）日晚間正式啟動，將在立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺當中決定出線人選，對決國民黨立委柯志恩。前立委郭正亮推測，在看過了綠營初選期間的風波後，柯志恩或許比較期待跟賴瑞隆對決。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中透露，兩周前跟柯志恩閒聊時，曾詢問對方比較想跟誰對決，當時柯志恩將目標放在邱議瑩身上，認為兩人交手會比較有火花。

不過郭正亮話鋒一轉表示，雖然柯志恩原本希望跟邱議瑩選，但看到對方經歷過美濃大峽谷等爭議事件後，還能重新把聲勢拉起來，甚至獲得前總統陳水扁、前閣揆蘇貞昌以及現任高雄市長陳其邁等人的支持，顯見邱議瑩政治復原力比預期更強，反觀發生兒子霸凌風波後的賴瑞隆，近期士氣顯得相對低迷。郭正亮推測，柯志恩現在或許已經改變想法，反而比較期待跟賴瑞隆選。

