推測檢方「起訴館長真實目的」！媒體人憂這情況惡化：賴清德應出庭說明

網紅館長（陳之漢）去（2025）年10月直播脫口「把賴清德狗頭斬下來」惹議，日前經檢方偵結，認定其涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴；媒體人謝寒冰指出，館長此案最終如果成立，應該也只是罰錢，目的在於製造「對批評政府心生顧忌」的寒蟬效應。

謝寒冰在《中天辣晚報》節目中表示，館長在直播過程中念出網友留言相關內容，就因此遭到起訴，質疑案件檢察官投入大量心力、直接起訴的行為「這樣就能討好總統嗎？」

館長陳之漢2025年10月15日至刑事局應訊。（資料照，柯承惠攝）

「整起事件呈現出明顯的權力不對等」，謝寒冰直言，這起案件的當事人是總統對上健身網紅，就社會觀感來說整體偏怪，更別說如果賴清德對館長的發言感到恐懼、甚至影響作息，就應該親自出庭說清楚，讓社會說明為何此類案件有必要被嚴肅看待並加以追究。

廣告 廣告

謝寒冰預測，如果案件最終成立，實務上多半只是罰金，因為真正的目的在於讓社會對「批評政府」的行為心生顧忌，從而製造寒蟬效應。謝寒冰指出，若館長這起個案成為常態，未來恐出現更多「以司法手段壓制言論」的風波、爭議，勢必會對民主、言論自由造成衝擊。

更多風傳媒報導

