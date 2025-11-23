推測蔡英文想復出！沈政男提1事批「怎麼好意思」：掀起台灣認同戰爭的就是妳

南韓人氣女團TWICE首度來台開唱，台灣成員周子瑜過去在節目上揮舞台灣國旗、遭中國施壓而被迫道歉的畫面，至今仍是多數台灣人難以接受的事件；前總統蔡英文透過社群平台發布自己的「藍髮照」應援TWICE，向所有靠努力走出台灣、邁向國際的台灣子女致意。對此精神科醫師沈政男直言「怎麼好意思」的同時，痛批蔡英文才是「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭」的罪魁禍首。

蔡英文透過Threads發布自己與高雄市長陳其邁的「藍髮照」，感謝所有靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，共同成就「讓世界看見台灣」。

前總統蔡英文（左）曬出藍髮照應援TWICE、應援周子瑜。（取自蔡英文Threads）

對此沈政男也在臉書發文表示，蔡英文當選總統當天，有針對前一日（2016年1月15日）發生的「周子瑜道歉事件」發表談話，期間蔡英文強調，只要自己當總統的一天「沒有一個人必須為他們的認同道歉」。

沈政男痛批，蔡英文8年任期過去、還交棒給賴清德1年，全台灣9年多以來，有無數人為了認同問題不只道歉，受辱、被攻擊，甚至被同胞當成敵人、被當成禽獸不如。沈政男感慨，過去幾年來，有太多家人、朋友之間，因為族群、性別、年紀、城鄉、貧富、意識形態、政治主張的差異撕破臉，進一步導致網路與媒體成了謾罵攻訐的擂台，兩岸關係更被煽動仇恨到硝煙四起。

「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你（妳）」，如今見到蔡英文再度活躍於社群平台，推測對方想要重出江湖的沈政男不諱言表示，蔡英文才是一切紛爭的始作俑者；至於近日有傳聞，民進黨可以提名蔡英文選台北市長一事，沈政男嘲諷，以她對高雄演唱會的在意程度，應該去選高雄市長才對。

