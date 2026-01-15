推營養午餐免費遭批 蔣萬安：樂見台南、高雄、屏東、嘉義都跟進

台北市長蔣萬安日前宣布台北市營養午餐免費，遭民進黨秘書長徐國勇質疑是用營養午餐騙選票。蔣萬安今天(15日)表示，推動學生營養午餐免費是希望孩子在成長的關鍵階段營養均衡、吃得安心，並減輕家長的經濟負擔，他樂見台南、高雄、屏東等縣市也都跟進推動營養午餐免費。

台北市長蔣萬安日前宣布台北市國中小營養午餐免費，包括台中、高雄、台南等多個縣市都跟進。不過，民進黨秘書長徐國勇批評，蔣萬安宣布該政策前，已經有10個縣市在做營養午餐免費，以台北市的財力，難道不覺得慚愧？徐國勇並質疑選舉到了，蔣萬安用此當政績，「難道要用營養午餐來騙選票？」

廣告 廣告

對此，蔣萬安15日出席「丙午迎新春聯揮毫大會」，他在會前接受媒體聯訪時重申，推動學生營養午餐免費是希望孩子在成長階段營養均衡，減輕家長負擔，他樂見民進黨所執政的多個縣市都跟進。蔣萬安說：『(原音)學生營養午餐免費最重要的就是希望孩子在成長關鍵階段，可以營養均衡、吃得安心。另外也不希望任何一個孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，而且對於所造福的孩子們，減輕他們的負擔。我很高興台南、高雄、屏東、嘉義也都一起為了孩子的健康、吃得安心推動營養午餐免費。』

另外，針對輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，外界關注未來能創造多少就業機會。蔣萬安說，台北市努力爭取輝達落腳台北，就是要讓全世界看到台北的實力，並讓台北藉由輝達進駐北士科後，持續引領全球AI科技最強的一顆引擎。