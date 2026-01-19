推營養午餐免費 柯文哲批蔣萬安騙選票

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲。(柯文哲臉書)

前民眾黨主席柯文哲昨18日批評國中小營養午餐全面免費政策是「騙選票、民粹政治」，引發政壇議論。台北市長蔣萬安今(19)日回應表示，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」並強調，營養午餐免費的初衷，是讓孩子在成長關鍵期吃得營養、吃得安心，也減輕家庭負擔。





台北市日前宣布自新學年度起，國中小營養午餐全面免費，政策推出後，包括新竹市等多個縣市陸續跟進。民眾黨主席黃國昌也公開肯定政策方向「是正確的」，但柯文哲卻在黨內活動上大潑冷水，直言營養午餐免費「沒有特別意義」，甚至形容是為了騙票的政策，言論與黨內立場出現落差。





柯文哲並批評「生生喝鮮奶」政策，認為學童上午喝鮮奶可能影響中午食慾，造成飲食失衡，直言這類政策「騙選票非常有用，但沒有實際意義」。





對此，蔣萬安上午出席信義區「市長與里長有約」活動時強調，營養午餐政策的核心價值在於教育與照顧弱勢，不希望孩子因家庭經濟差異，在校園餐桌上感受到不平等。他也指出，台北市雖然表面所得高，但同時也是全國生活成本最高的城市，許多家庭背後其實承受不小壓力。





蔣萬安表示，市府虛心聽取各界建議，也看到許多地方政府與民眾對政策表達支持，未來將持續優化相關配套。