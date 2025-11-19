推特分享戰火童年 敘利亞少女榮獲國際兒童和平獎

法新社報導，敘利亞女童阿拉貝(Bana al-Abed)7歲時從被圍城的阿勒坡(Aleppo)，利用推特發文引發世人關注，她在19日榮獲國際兒童和平獎(International Children's Peace Prize)，以表彰她為受到戰爭影響孩童所做的倡議。

位於荷蘭的兒童權利基金會(KidsRights Foundation)表示，現年16歲的阿拉貝因為致力於「讓家庭團聚，重啟學校，並為加薩、蘇丹、烏克蘭和敘利亞等衝突地區的孩童帶來明確希望」的工作，而榮獲國際兒童和平獎。

阿拉貝和家人已在2016年撤離到土耳其。

阿拉貝前往世界各地的會議宣揚兒童權利，探視土耳其和約旦難民營的孩童，她擁有2本著作，並獲得包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在內的全球領袖認同。

阿拉貝在斯德哥爾摩市政廳(Stockholm City Hall)獲頒這個獎項時說，她要以無畏的聲音來質問敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德(Bashar al-Assad)、以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)、俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)、蘇丹軍閥和其他世界各地的戰爭頭子：有多少孩子的性命與夢想被戰爭、被一個以生存為名殺害自己公民的政權、被一個把戰爭當作政治議程行銷的罪犯、被一個把侵略以安全之名合法化的帝國、被那些把暴力當作既定政策的人奪走？

她表示，「你們的話不會被忽視。面對那些把鮮血當作統治或權力手段的人，我們絕不會保持沉默」。

兒童權利基金會的創辦人兼主席杜拉爾特(Marc Dullaert)讚揚阿拉貝的「勇氣、韌性、以及對正義堅定不移的承諾」，表示她雖然經歷「難以想像的困苦」，仍把她的故事轉化為「強力的倡議平台」。

過去曾榮獲這個獎項的得主還包括瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)、以及諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽(Malala Yousafzai)。