推理實境節目《百分之一相對論》在嘉縣大林鎮開拍

《百分之一相對論》劇組進駐嘉義縣大林鎮拍攝，結合在地歷史建築與生活場景，打造沉浸式推理實境新體驗。(記者張翔翻攝)

全台首創結合沉浸式戲劇與推理解謎元素的實境節目《百分之一相對論》，將於2026年1月4日正式播出，節目集結陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩與本本等氣藝人組成「時空探員」，帶領觀眾一同解開因時空亂流引發的層層謎團，開創台灣實境節目全新敘事形式。

節目首單元〈月明村的虎靈傳說〉選址嘉義縣大林鎮拍攝，以小鎮真實風貌為故事背景，呈現台灣鄉鎮特有的生活質感與影像美學。拍攝期間，嘉義縣政府新聞行銷處積極協調大林鎮公所與在地團隊，協助劇組進行多次勘景與行政溝通，確保拍攝作業順利進行，並完整記錄地方真實樣貌。

該單元演出卡司陣容堅強，邀請洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲、謝其文及童星洪君昊等演員共同參與，眾人對大林鎮濃厚的人情味與小鎮氛圍皆留下深刻印象。

新聞行銷處指出，〈月明村的虎靈傳說〉於2024年完成拍攝，重要場景涵蓋大林鎮多處歷史與生活空間，包括縣定歷史建築「萬國戲院」及「雪香亭」，拍攝時保留其最貼近日常使用的空間樣貌，展現地方文化深度；鎮內民宅、泰成中藥行、63公園及市場周邊道路等場域亦開放拍攝，使故事自然融入地方生活紋理。

大林鎮公所在拍攝期間協助交通動線規劃、環境整理，並與劇組共同進行街景佈置與燈籠掛設，營造劇情所需的節慶氛圍；嘉義縣農會及青農團隊亦加入市集場景協作，協助攤位設置與佈景，讓小鎮市井生活在鏡頭下更加鮮明。

大林鎮多處歷史與生活場域透過影片被更多觀眾看見。(記者張翔翻攝)

新聞行銷處長楊皓茹表示，影視作品帶來的效益不僅止於短期人潮，更能為城市形象重新定位，嘉義縣具備多元拍攝場景與即時行政支援條件，此次拍攝成果展現跨單位影視合作的高度可行性，未來也歡迎更多影視團隊前來取景拍攝，持續將嘉義縣的風景與文化推向更廣闊的舞台。

導演郭方儒表示，節目靈感來自台灣民間故事與地方傳說，希望觀眾能如同參與密室逃脫般，全程投入推理過程，享受高度沉浸的觀賞體驗。