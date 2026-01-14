推眷改條例修正圖利富人？ 羅智強：綠側翼被打臉還硬拗

國民黨立委羅智強近期推動修正《國軍老舊眷村改建條例》，被某些造謠人士抹黑成「幫富翁蓋房子」，即便被國防部打臉後仍然硬拗。羅智強對此回應，造謠失敗，怪他沒說清楚，會不會太好笑？

羅智強。(圖/中天新聞)

羅智強今（14）日在臉書貼文表示，造謠團體經民連跟某些造謠人士連日來，抹黑他提案的《國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》會「幫富翁蓋房子」。昨天被國防部打臉，包括國防部副部長徐斯儉等人都親自證實，修法「只會影響到慈仁八村50戶眷戶」，根本沒有所謂幫大安區甚至全台國宅等等免費改建。

廣告 廣告

​羅智強指出，結果經民連昨天歷經大開記者會、被國防部同步大打臉後，還繼續硬拗，發出的聲明裡面提到，「羅智強並未發言說明其提案意旨僅適用於慈仁八村50眷戶」。

徐斯儉。(圖/中天新聞)

​羅智強表示，哇，他真的笑了，自己造謠不做功課，怪別人沒說明？連媒體都看不下去經民連，直稱「被打臉」。經民連如果這麼執著於羅智強「沒有跟他們說明」，覺得「沒跟他們說明就可以造謠」，那為何通篇回應，完全不敢提及國防部的說明？

​羅智強呼籲綠營側翼，經民連的這車不要上，上了也趕快下車，別被造謠者騙了。除了他的上一篇貼文說明，也可以查查去年12月31日以及昨天立法院協商《眷改法》的直播就知道。

​羅智強指出，12月31日朝野黨團協商（外交及國防委員會）中，國防部政戰局軍眷服務處副處長胡定明：「本條例修法，確實只有慈仁八村受到影響。」

​1月13日朝野黨團協商中，羅智強：「過去一年多國防部告訴我，按照第三條修正內容受影響的只有「慈仁八村」的50戶眷戶，沒有其他？」副部長徐斯儉等人：「是」。羅智強：「謝謝您正面回應。所以這次眷改條例修正當然就不包括已經改建完成的成功國宅、大安國宅，像大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等等？」徐斯儉等人：「是」。

​​羅智強表示，現在執政的是民進黨，國防部沒有任何理由幫他說話，而造謠者為何完全無視國防部打臉，就是因為裝睡的人叫不醒，造謠對他們來說毫無成本，只是想達到某些政治目的，挑動對立、斲傷在野監督能量。

​羅智強指出，對於所有公民團體、多元言論他秉持尊重，但在這件事上，造謠團體被打臉還繼續拗，又扯立委不說明、又扯辯論，就是像俗諺說的：「生雞卵的無，放雞屎的有。」

羅智強強調，國防部因為疏失，花5億元蓋了新眷舍，閒置至今15年，開銷無法認列，每年還要花1200萬元維護管理（被審計部糾正），然後慈仁八村眷戶權益因政府疏失被犧牲，若真的關心國防與眷戶，不是應該去要求政府解決？釐清為何國防部不修法就毫無辦法嗎？

​羅智強再次說明，修法只影響慈仁八村。慈仁八村是政府自己疏失，造成財務黑洞與不公平對待眷戶，這些問題是執政者擺爛不解決，特定人士不去針對治理問題監督、不去跟擺爛者嗆辯論，卻反過來檢討要修法解決問題的人？而且還是用完全被打臉的造謠當理由不斷糾纏，用心為何？社會自有公斷。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家