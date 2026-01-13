推眷改條例修法遭控圖利 羅智強轟經民連「造謠側翼」

國民黨團召開記者會，就《國軍老舊眷村改建條例》修正案遭質疑圖利一事，抨擊綠營團體刻意造謠。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強提案《國軍老舊眷村改建條例》修正案，擬放寬1996年前興建眷村納國家出資改建，遭民團「經濟民主連合 」質疑為圖利特定人。國民黨立法院黨團則召開記者會回應，痛斥經民聯等綠營團體造謠， 國防部在朝野協商時就明確指出，修法僅限於慈仁八村50戶眷戶，根本不適用其它眷村，遑論是國宅。

羅智強提出《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案。經濟民主連合指，符合羅智強擴大國軍老舊眷村改建適用範圍的軍眷集合住宅全台共計78個社區，3萬8141戶，佔最大宗的為台北市，政府投入經費將超過2000億元，國民黨根本想利用納稅錢幫坐擁黃金地段國宅的屋主免費修繕房屋，圖利特定人從千萬富翁變成億萬富翁。

廣告 廣告

羅智強則澄清，他推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，有些造謠人士開始造謠，說幫「富人蓋房子」，難道現在造謠不做功課，律師變成「綠師」嗎？事實上，國防部多次私下協商還是公開發言，指出這次修法版本，只有影響慈仁八村50戶眷戶；連今天上午在立法院長韓國瑜主持朝野會議時，國防部也斷然回答，只有慈仁八村50戶眷戶會受到修法影響。

羅智強痛斥，民進黨造謠的側翼們聲稱修法過後，政府要負責免費重建坐擁精華地段的國宅，包括大安國宅中，原本就是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建，投入大量國家資源，「這是夢到的嗎？」，造謠團體所指稱的每一處的眷村，在朝野協商時詢問國防部，是否包括修法適用眷村？國防部都斷然回答「不包括」。

「要造謠也不要變成法盲！」羅智強不滿稱，眷村改建國宅後，就不再適用《國軍老舊眷村改建條例》，適用《國民住宅法》，但《國民住宅法》在2015年廢止後，回歸《住宅法》。換言之，根本就不適用《國軍老舊眷村改建條例》，造謠一周滿天飛，就讓國防部今天在朝野協商時，重重打臉造謠團體，印證「人不要臉，天地都怕」，造謠團體要不要出來道歉？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

回溫仍別大意！鄭明典示警：今晚高機率出現「輻射冷卻」低溫

經民連稱羅智強眷改條例修法圖利「億萬富翁」. 秒被國防部打臉