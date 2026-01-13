推眷村改建條例遭抹黑 羅智強：國防部打臉綠營側翼

經民連13日批評羅智強等藍委，修法是在替台北市精華地段的國宅「免費重建」。羅智強直言，國防部都已經打臉這些「綠營側翼」，修正案僅適用慈仁八村的50戶眷戶，「人不要臉，天地都怕，現在被國防部打臉，要不要出來道歉？」（國民黨立院黨團提供／丁上程台北傳真）

國民黨立委羅智強等人推動「國軍老舊眷村改建條例」修正案，是為解決大安區慈仁八村眷戶無法入住萬隆新社的行政疏失。不過經民連13日批評羅智強等藍委，修法是在替台北市精華地段的國宅「免費重建」。羅智強13日上午也舉行記者會，強調國防部都已經打臉這些「綠營側翼」，修正案僅適用慈仁八村的50戶眷戶，「人不要臉，天地都怕，現在被國防部打臉，要不要出來道歉？」

羅智強表示，他推動的修正案僅適用大安區慈仁八村的50戶眷戶，而且慈仁八村也不用重建，根本花不到國防部任何一毛錢，修法只是要讓原本符合眷戶資格的住戶，能夠入住在15年前就已經蓋好的萬隆新社，原慈仁八村也將改為職務宿舍。

廣告 廣告

羅智強直言，因為當初國防部的行政疏失，不僅讓慈仁八村的50戶不被列為眷戶，就連萬隆新社也養了15年的蚊子，每年還要花1200萬的預算維護，「房子沒有要改建，就沒有要花錢，萬隆新社也不用再每年花1200萬去養蚊子。」

羅智強也怒批綠營側翼「造謠不要變法盲」，針對綠營側翼稱大安國宅、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建都適用修法，國家都要免費協助改建的說法，羅強調，眷村改建國宅之後就不適用眷改條例，改建之後適用的是國民住宅法，且在2015年已經廢除，現在回歸住宅法，從頭到尾都不適用眷改條例。「已經造謠一個禮拜了，我不理他們的理由很簡單，因為我知道國防部會打臉他們。」

立法院今上午也針對「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」協商，會中民進黨團幹事長鍾佳濱直言，這是因人設事的修法，為個案修法。民進黨團總召柯建銘也說，慈仁八村本來就不是眷村改建範疇，修法讓它滿足這個，這已經構成貪污罪圖利罪。這非常嚴重的事情，慈仁八村整個請願訴訟已經都輸了。「你一直為難國防部，國防部怎麼可能和你一起犯貪污罪條例呢？」

國防部政戰局局長史順文中將則說，建議維持現行條文。該案已經在104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例規定。其次、眷改基金到114年11月已經累積短絀1050億元，尚有529億元不適用的營地周轉金待繳還國庫。修法通過將增加眷改基金負擔。基於法律安定性及眷改條例工作的一致性、公平性，建議維持現行條文。

最後，院長韓國瑜表示，本條文保留，院會討論時，各黨團推派一位發言，逐條討論時依黨團版本先後進行表決。

【看原文連結】