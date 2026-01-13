推眷村改建條例遭綠營質疑圖利 羅智強反擊：國防部打臉綠營側翼

國民黨台北市立委羅智強等人推動「國軍老舊眷村改建條例」修正案，將台北市「慈仁八村」納入範疇，是希望解決大安區慈仁八村眷戶無法入住萬隆新社的行政疏失；但經民連13日批評羅智強等藍委，是讓千萬富翁變成億萬富翁；國民黨團今(13)日開記者會回擊，指條例不涉及國宅，連國防部都證實只影響台北「慈仁八村」50戶眷戶，且也沒有改建問題，民進黨及側翼團體要造謠也不做功課，側翼團體律師成了法盲「綠師」。

羅智強在記者會中批評，「造謠不做功課律師變綠師」，國防部曾公開說修法只有影響台北「慈仁八村」50戶眷戶，民進黨及側翼團體卻抹黑成功國宅、大安國宅、大安新村、建南新村、建國新村都將免費重建，何況眷村改建國宅後，就已經不適用眷改條例，而是適用國民住宅條例，後來也廢止了，回歸住宅法規範，國防部也公開打臉側翼的說法了。

羅智強說明，國防部已經幫慈仁新村蓋好房舍，但卻因國防部的疏失讓住戶無法搬進去，永遠無限卡下去，上週國防部還來告訴他沒有修法，無法解決，他今天修這個法律，讓國防部三贏，到底是哪裡不對，造謠成全台國宅都要花幾千億改建。

國民黨團首席副書記長林沛祥在記者會中也強調，國防部在協商時也講，眷改條例影響不包含成功國宅等國宅，也不是大規模開發案，且這也是在補救過去行政錯誤，這次修法絕非開後門，政治立場可以不同，但解決問題、在公共政策上不該造謠扭曲。

