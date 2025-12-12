推短劇回憶與金主老公愛情！陳怡蓉叮嚀女兒

▲陳怡蓉（右）首度推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，回憶與金主老公薛博仁（左）愛情，還不忘叮嚀女兒：「談戀愛眼睛要睜大」。（圖／陳怡蓉的官方FB）

[NOWnews今日新聞] 台灣醫美產業首度推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，聖緹雅醫療集團董娘陳怡蓉擔任出品人，昨（11）日在聖緹雅IG上架，吸引大批網友好評點擊。帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角，由於男、女主角的名字取用陳怡蓉和醫生老公薛博仁兩人的諧音，讓陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」

竪屏短劇《記憶中的微笑》由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，28歲鎮萬鈞居然被誤以為是鮮肉學生，遠遠被品頭論足稱讚真帥。跨進聖緹雅新開幕的林口店取景時，又迷倒護士，工作人員替他接收不少誇讚！劇中未直接談論醫美，而以懷舊產物：無名小站、MP3、傻瓜復古相機，帶觀眾逆時回到來不及完成的青春。

▲陳怡蓉推出短劇，找來鎮萬鈞（如圖）、吳思竺主演。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

鎮萬鈞是潛力新秀 曾入圍金穗獎

鎮萬鈞是備受期待的潛力新秀，今年曾以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》去年入圍金穗獎。目前正投入多部音樂劇《快弟的三個包裹》、《生命中最美好的5分鐘》、《投胎新手求生指南》。女主角吳思竺演出的短片《我們沒有問題》，2023年曾提名亞洲日舞影展短片競賽，她個人因而入圍金片子大賽最佳女主角。

《記憶中的微笑》短短4集 讓觀眾成為喜歡的自己

鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住，「空檔時站在護欄邊，看到遠處上空灰濛濛一片，想必正颳風下雨吧。而我們這裡卻是藍天白雲。覺得和劇情很像，這裡是風光明媚的青春，那裡是風雨飄搖的大人世界。」

短短4集，每集1分鐘左右，《記憶中的微笑》不是關於「變漂亮」的故事，而是無論身處哪個時期，都得選擇成為喜歡的自己，以純愛包裝，讓主角逆時重回青春，就像許多人長大以後，偶爾仍會回望青春的自己。

