推社區驅動減碳 國科會攜手部會辦淨零沙盒成果交流會

行政院副院長鄭麗君於致詞時表示，「社區驅動」是一種由下而上、以需求導向為核心的淨零科技創新推動模式。(記者蘇瑞雯拍攝)

國科會攜手經濟部與環境部今天（21日）聯合舉辦「公民社會的淨零沙盒實驗–社區到政策的雙螺旋」成果交流會。

國科會主委吳誠文表示，臺灣科技實力將逐步協助近年轉型任務，淨零轉型需擴及全國各社區與各產業，製造業與服務業須共同邁向未來轉型目標。(記者蘇瑞雯拍攝)

國科會攜手經濟部與環境部今天（21日）聯合舉辦「公民社會的淨零沙盒實驗–社區到政策的雙螺旋」成果交流會。行政院副院長鄭麗君、國科會主委吳誠文、國發會主委葉俊顯、環境部次長謝燕儒等貴賓共同見證，推動公民參與沙盒實證成果，展現行政院及相關部會對「臺灣總體減碳行動計畫」中「社區驅動」策略的積極回應與支持。

行政院副院長鄭麗君於致詞時表示，「社區驅動」是一種由下而上、以需求導向為核心的淨零科技創新推動模式。沙盒計畫在政策思維帶來重要啟發，淨零轉型除了能源與產業轉型，更需要透過社會創新引領生活方式改變，共同追求更綠色的生活方式。她並期許各部會未來推動淨零科技創新時，能系統性納入公民參與經驗，作為政策設計與規劃的重要參考基礎，確保淨零科技創新具備社會實踐力，並將公正轉型落實於在地可行的行動與政策設計之中。

廣告 廣告

國科會主委吳誠文表示，臺灣科技實力將逐步協助近年轉型任務，淨零轉型需擴及全國各社區與各產業，製造業與服務業須共同邁向未來轉型目標。吳誠文主委也強調，淨零沙盒計畫自2025年起，由具實績的沙盒試點團隊（大沙盒）結合學研團隊與業界專家進行輔導，協助具潛力團隊逐步深化構想、補足量能；並透過「育成團隊」（小沙盒）機制，形成「大帶小」的公民參與與協作推動模式，使執行成果得以逐步銜接後續政策推動與制度化擴散。透過此一機制，可協助更多民間團體累積實作經驗，共同發展普惠科技，進而成為各部會推動「科技創新」與「社區驅動」策略時不可或缺的協力夥伴。

為擴大社區氣候行動影響力，國科會進一步強化跨部會協作機制，與經濟部合作推動企業媒合，搭建民間團體與企業合作管道，共同推動淨零商業模式，推進減碳產業鏈與企業社會責任（ESG）。同時，國科會也與環境部共同培育「第三方中介組織」，藉由中介組織在技術、整合及社區與政策溝通方面的能力，成為社區銜接淨零路徑的關鍵行動者。

國科會表示，本次成果交流會對外展示透過公民參與與沙盒推動，打造具在地特色的淨零實際行動，勾勒淨零行動政策藍圖及在地實踐的完整路徑，並呈現由下而上參與治理的具體成果。未來也將持續擴散社區淨零的國際影響力，深化臺灣在淨零科技研發與社會治理整合推動上的科技外交能量。