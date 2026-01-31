推社會創新採購 我入選WEF國際報告代表性案例

經濟部長期致力於推動社會創新與永續發展，成效再獲國際肯定！繼去年十月首次於臺北舉辦社會企業世界論壇（SEWF），一月底更入選刊登世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發布的《State of Social Procurement 2026》國際報告。經濟部中小及新創企業署表示，該報告為全球觀察政府與企業永續採購政策的重要指標文件，臺灣與英國、澳洲等歐美國家同列為具代表性的全球典範，顯示我國在社會創新、責任採購及永續供應鏈治理上的努力，已站上國際舞台。

WEF特別指出，臺灣採取的是以「鼓勵與肯定」為核心的認可制模式，透過提高公共能見度與實際社會影響力，而非以法令強制推動，被視為政府推動社會採購的國際代表案例。