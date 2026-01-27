推立面型光電 內政部：將討論能否取得碳權

（中央社記者張雄風台北27日電）行政院副院長鄭麗君今天表示，未來鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電，電力並研議優先供給公共設施或家戶使用；內政部補充，設立立面型光電會與環境部、金管會及經濟部討論，可獲得碳權或補助獎勵。

環境部今天舉辦「115年政府永續長聯盟論壇」，鄭麗君出席致詞時表示，今天以行政院永續長的身分，與各界的永續長一起「練武功」，並特別就光電發展、治水及節能調適等面向，談政府目前規畫。

光電部分，鄭麗君指出，根據經濟部盤點，公部門包含國營事業在內，現有及未來潛在可建築的屋頂型太陽光電總量可超過1GW。內政部去年也通過法規，未來1000平方公尺以上的建築物，將強制增設屋頂型太陽光電，今年8月正式上路。

另外，鄭麗君進一步提到，結合「老宅延壽」計畫與立面型光電，在協助老舊建築提升安全的同時，也鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電；產生的電力除可躉售增加收入外，未來研議優先供給公共設施或家戶使用，以節省電費並提升能源韌性。

水資源部分，鄭麗君說，行政院已成立推動小組，並提出「六年行動計畫」，透過數據套疊，精準識別坡地災害、崩塌潛勢區、河流污染及取水口風險。調適部分即將發布「國家調適行動計畫」的上位指引，以接軌國際為目標，並強化社會與產業的韌性。

她再次呼籲國會通過預算，才可以展開新的治水工程與環境改善。

為推廣立面型光電，內政部次長董建宏會後接受媒體聯訪時表示，正在研議鼓勵措施，首先與環境部討論能否給予一定的碳權；第二，與金管會合作，就設置的企業給予一定的獎勵；最後是與經濟部合作提供相關補助等。

至於立面型光電的能量，董建宏說，目前都還在盤點中，除了公部門外，也與教育部討論公立大學等場域；今年預計會與環境部設置。

環境部長彭啓明補充，「光電換碳權」的方法學仍需再研議；而目前每噸碳僅新台幣300元，未來推動「總量管制排放交易（ETS）」，讓碳權回歸市場機制後，才會有誘因。（編輯：李亨山）1150127