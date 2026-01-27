推立面型光電 內政部：將討論能否取得碳權
（中央社記者張雄風台北27日電）行政院副院長鄭麗君今天表示，未來鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電，電力並研議優先供給公共設施或家戶使用；內政部補充，設立立面型光電會與環境部、金管會及經濟部討論，可獲得碳權或補助獎勵。
環境部今天舉辦「115年政府永續長聯盟論壇」，鄭麗君出席致詞時表示，今天以行政院永續長的身分，與各界的永續長一起「練武功」，並特別就光電發展、治水及節能調適等面向，談政府目前規畫。
光電部分，鄭麗君指出，根據經濟部盤點，公部門包含國營事業在內，現有及未來潛在可建築的屋頂型太陽光電總量可超過1GW。內政部去年也通過法規，未來1000平方公尺以上的建築物，將強制增設屋頂型太陽光電，今年8月正式上路。
另外，鄭麗君進一步提到，結合「老宅延壽」計畫與立面型光電，在協助老舊建築提升安全的同時，也鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電；產生的電力除可躉售增加收入外，未來研議優先供給公共設施或家戶使用，以節省電費並提升能源韌性。
水資源部分，鄭麗君說，行政院已成立推動小組，並提出「六年行動計畫」，透過數據套疊，精準識別坡地災害、崩塌潛勢區、河流污染及取水口風險。調適部分即將發布「國家調適行動計畫」的上位指引，以接軌國際為目標，並強化社會與產業的韌性。
她再次呼籲國會通過預算，才可以展開新的治水工程與環境改善。
為推廣立面型光電，內政部次長董建宏會後接受媒體聯訪時表示，正在研議鼓勵措施，首先與環境部討論能否給予一定的碳權；第二，與金管會合作，就設置的企業給予一定的獎勵；最後是與經濟部合作提供相關補助等。
至於立面型光電的能量，董建宏說，目前都還在盤點中，除了公部門外，也與教育部討論公立大學等場域；今年預計會與環境部設置。
環境部長彭啓明補充，「光電換碳權」的方法學仍需再研議；而目前每噸碳僅新台幣300元，未來推動「總量管制排放交易（ETS）」，讓碳權回歸市場機制後，才會有誘因。（編輯：李亨山）1150127
其他人也在看
公私協力 弱勢生寒假供餐不中斷
記者林雪娟∕台南報導 為確保經濟弱勢學生在寒假期間，仍能獲得穩定餐食與…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
罹胃癌免再全切除！醫1招「保胃手術」留下半個胃：減少常見6併發症
73歲的陳女士經胃鏡檢查確診為上部胃癌。傳統治療多採全胃切除，但醫療團隊在兼顧治療效果與術後生活品質後，為她安排了微創腹腔鏡近端胃切除並進行雙瓣重建手術。手術成功切除26顆淋巴結，保留了「半個胃」，避免了全胃切除後可能出現的營養不良，同時維持了良好的生活品質。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
手刀預備！星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯 這天正式開搶
風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，將於1月28日全門市和線上門市正式推出！這款造成搶購風潮的經典杯款，以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，結合便利的吸管設計，盛裝咖啡或冷飲時最能凸顯星巴克小熊的可愛輪廓，且能隨著盛裝不同風味飲品，展現繽紛百變的多彩視覺魅力，搭配星巴克經典綠色矽膠造型毛帽，為日常咖啡時光增添滿滿話題與樂趣，讓每一口都充滿驚喜。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 589則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 349則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 13 小時前 ・ 187則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 19則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言