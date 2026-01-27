推立面型光電 環境部與內政部研議「光電轉碳權」

行政院副院長鄭麗君今天(27日)在「2026年政府永續長聯盟論壇」中致詞時表示，將鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電。內政部次長董建宏表示，內政部將推廣立面型光電，目前正與環境部研議給予碳權與相關獎勵措施，讓「光電轉碳權」。環境部長彭啓明則說，環境部也會研議「電證分離」。

環境部27日召開「2026年政府永續長聯盟論壇」，行政院副院長鄭麗君指示相關部會積極推動屋頂型與立面型太陽光電，大型新建物強制設置屋頂光電預計將於8月上路，內政部則將透過老宅延壽計畫推動立面型光電。

內政部次長董建宏受訪時表示，立面型光電是內政部建研所與業界共同研發出的新光電技術，未來將以推廣模式，透過老宅延壽計畫，去除老舊住宅的外牆立面二丁掛，鼓勵裝設太陽能光電板，以具備隔熱、發電功能，並在光電板表面彩繪塗層，以避免光害反射問題，也顧及美化效果，更新街廓。

董建宏表示，內政部將提出多項獎勵措施，其中一項為提供碳權，若光電能轉換為碳權，他相信會有很多企業界願意支持相關行動，內政部與環境部正在研議中，將盡速對外公布。他說：『(原音)第一個就是說我們感謝環境部會跟我們一起討論，那我們可能會討論怎麼樣給予一定的碳權。然後再來我們也會跟金管會合作，那就是在ESG的部分給予企業一定的獎勵。那第三個我們也會跟經濟部合作，那在經濟部的相關的能源的一些補助等等做一些合作，那這個都是鼓勵的方案。』

環境部長彭啓明受訪時則說，現行的綠電憑證也算某種程度的碳權，目前都將綠電看成是「電」，但在國外有許多低碳能源轉換為碳權的案例。他以日本JCM(聯合抵換額度機制JCM)在國外合作的碳權計畫為例表示，日本在越南蓋光電廠，協助該國減碳並換取碳權；目前我國為「電證合一」，但許多人要減碳、不見得要電，因此主張「電證分離」，環境部會與相關部會研議。他說：『(原音)例如說現在有些業者他也認為這個憑證可以分離，那基本上它就可以算成是一種碳權的一個表徵，所以有這樣的一個討論，但是我們現在還沒有開始做，所以我們現在會研議做這些事情，但是這個還要一段時間。』

不過，彭啓明也強調，如今進入排碳有價時代，目前很多事情都可以轉換成碳權，但目前國內碳費每噸才新台幣300元，「這樣做什麼都沒意義」，因此未來1、2年內仍須逐步走向「總量管制及排放交易制度」(ETS)，將碳定價回歸市場機制，也才能增加光電業者取得碳權的誘因。