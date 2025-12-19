推站員落軌涉殺人未遂 身障街友：他為何在警戒線外問我？

在押的陳男今出庭。

台中陳姓街友於今年10月間無票跑進月台，張姓站員前往攔阻，陳不但拒絕查驗票，還一把將站員推落月台下、掉落軌道，致站員足部骨折，中檢依殺人未遂罪將陳男聲押獲准、起訴。台中地院今（19日）開庭，陳男承認推人落軌客觀事實，但否認有殺人之不確定主觀犯意，並辯稱「他（站員）為何要站在警戒線外問我？推一下就自己踩空掉下去！」公設辯護人認為陳男為中度身心障礙者，要求法官對陳進行精神鑑定。

今日一開庭，陳男即稱，當時張姓站員上前質問他，兩人都站在警戒線外，「他為何不拉我遠離警戒線好好說，他先碰我，我一緊張就推他一把。誰知他自己踩空掉下去。然後旁邊清潔員阿嬤又罵我、羞辱我。我就跑了。但我知道我做錯事，沒有上車，也沒有離開車站附近。」他表示，從未想過要殺人。

公設辯護人為陳男辯護表示，陳男領有中度身心障礙手冊、曾在草屯醫療機構醫治，又事發一月前曾經到醫院精神科看診，事發時是否有無辨識能力，仍需釐清，因此請求進行精神鑑定，同時傳問張姓站員、張姓女清潔工出庭作證。

公訴檢察官表示，證人已於偵訊期間做過筆錄，無必要出庭。法官將另訂1月再行開庭審理。

起訴指出，陳男居無定所，平日常在台中火車站周邊遊蕩，10月6日想自五權站搭列車到台中站，為省下22元車資，於下午3時38分，背著黑色背包，從五權站欄杆狹縫鑽入月台，企圖逃票搭乘前往台中站的列車，站務員發現趨前詢問，要求出示車票。

陳男一時惱羞成怒，突然後退一步，再暴衝上前，雙手用力一推，站務員瞬間失足摔落鐵軌，嚴重摔傷，陳男隨即逃離現場，站員被旁人救起送醫，足部出現骨折，幸無生命危險。7日，警方逮獲陳男，經移送中檢，檢察官依殺人未遂罪將陳男聲押獲准。

