推競技運動全民化 清大培訓師資扎根射箭

（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）清華大學運動事業及政策中心響應運動部推動競技運動全民化政策，今天辦「頑箭動動」教師培訓營，培育師資，並導入多元放箭與對戰遊戲設計，盼深入校園向下扎根射箭運動。

清大運動事業及政策中心主任黃煜接受中央社記者訪問表示，頑箭動動教師培訓營主要讓教師了解射箭基本規則，以及多元放箭動作，如射箭可於站立、跪姿或跑動中完成，另透過遊戲化設計，提升此運動的樂趣。

他說，未來期盼種子教師進入校園教學，能以遊戲化射箭活動，引導學童培養專注力與耐心，並增加實際運動與移動量，改善孩童長時間使用3C、運動不足的問題。

黃煜表示，此外，頑箭動動以團隊對戰為核心，強調合作與默契，有助培養學童的人際互動與團隊合作能力，也被視為少子化時代下，兼顧體能發展與社會能力養成的運動模式。

他指出，團隊規劃以「小學課後社團」推廣重點，盼透過規律參與培養學童運動習慣，協助學校推動射箭體能活動，讓競技運動向下扎根。（編輯：陳清芳）1141214