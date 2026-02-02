推筒子麻將賭場藏身鐵皮屋 大園警查扣逾150萬元賭資、籌碼

桃園市大園警分局逮捕賭場工作人員3人及帶回賭客32人，當場查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元。圖：讀者提供

為淨化春節期間治安，杜絕非法賭博引發後續社會案件，桃園市大園警分局執行雷霆除暴專案，針對轄內賭博案件加強查緝，於昨(1)日凌晨1時許在大園區破獲一深藏鐵皮屋內之職業大賭場，逮捕賭場工作人員3人及帶回賭客32人，當場查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元，全案分別依刑法賭博罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並依社會秩序維護法裁處。

大園分局查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元、賭具一批、K盤(含刮卡)3個、監視器主機1台、監視器鏡頭2個、無線電2台。圖：讀者提供

大園分局督察組日前接獲民眾提供賭博情資，經多日縝密蒐證與跟監，掌握具體事證後，報請桃園地方法院核發搜索票，於2月1日凌晨1時許，會同保安警察大隊霹靂小組動員優勢警力攻堅，在大園區一處偏僻鐵皮屋，一舉瓦解該推筒子麻將職業大賭場。警方於現場查獲由游男等3人所經營之職業賭場，並查獲賭客32人，合計35人到案。當場查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元、賭具一批、K盤(含刮卡)3個、監視器主機1台、監視器鏡頭2個、無線電2台。全案經調查後，賭場負責人游男等3人依涉嫌刑法賭博罪移送桃檢偵辦；賭客32人則依違反社會秩序維護法裁處。

大園分局呼籲，農曆春節將至，治安維護為首要任務，警方將持續加強針對各類不法案件的查緝力道，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，守護市民生命財產安全。

