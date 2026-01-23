推總合外交！林佳龍：鏈結美歐建立股東關係

▲鏈結美歐建立股東關係！林佳龍：以總合外交深化民主夥伴利益。（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍陪同總統賴清德接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團，外交部與訪團就全球局勢、經濟與安全議題進行對談。林佳龍指出，面對中國步步進逼的威脅，美國與歐洲積極推動再工業化與再武裝戰略，台灣也將以「總合外交」為主軸，整合公私部門資源並強化與民主夥伴的連結，建立不可或缺的夥伴關係。

林佳龍強調台灣將落實「價值外交」與「同盟外交」，除了堅守自由民主價值，更將持續提升國防預算與自衛能力。致力打造台灣之盾先進防空系統，引進高科技與人工智慧技術壯大國防工業；同時，透過榮邦計畫為友邦量身打造發展專案，落實與民主夥伴在第三國的合作，共同抵禦威權國家的威脅與利誘。

產業與供應鏈安全，林佳龍提出「經濟外交」具體路徑，聚焦台灣在半導體與AI領域的優勢，推動以德國、波蘭及捷克為核心的「歐洲晶片三角」，共同建構非紅供應鏈以提升產業韌性。強化與歐美雙向投資與合作，鞏固民主夥伴的經濟安全與國際競爭力，期待透過深化貿易投資，讓彼此關係從共享價值的利害關係人，升格為共享利益的股東，產業合作讓當地人民有感獲益，讓台灣與歐美夥伴擁有共同目標，藉由互惠共榮的股東關係強化實質聯繫。

▲鏈結美歐建立股東關係！林佳龍：以總合外交深化民主夥伴利益。（圖／林佳龍臉書）

