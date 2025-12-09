推翻獨裁周年 敘閱兵慶祝 百萬難民歸國 重建艱鉅

圖／達志影像美聯社

一年前，敘利亞結束了14年的內戰，反叛軍推翻阿塞德獨裁政權，首領夏拉被任命為臨時總統。首都大馬士革週二舉行周年慶祝活動，全國旗海飄揚，主要大城市也舉行閱兵儀式，軍人隊伍綿延數公里。重生後的敘利亞，面臨挑戰十分艱鉅，國內教派衝突未熄，三月，武裝分子就殺害了1600名少數教派信徒；而在經濟上，也必須仰賴國際援助才能重建。

一年前，敘利亞結束了14年的內戰，以「沙姆解放組織」為首的反叛軍推翻阿塞德獨裁政權，首領夏拉被任命為臨時總統。週二，敘利亞首都大馬士革舉行「推翻阿塞德政權」一周年慶祝活動，全國旗海飄揚，充滿歡樂氣氛。

敘利亞民眾：「我們真的很難相信，脫離60年獨裁統治已經一年的時間。這是我們的一場大夢，但感謝真主，他獎賞了我們。」

大馬士革、阿勒坡和西北部城市拉塔基亞，舉行了盛大閱兵儀式，軍人隊伍綿延數公里，各式武器和坦克車陸續登場，軍用直升機在上空盤旋。

阿勒坡居民：「今天，我們看到閱兵儀式，天意如此，我們不用再害怕軍隊了。我們的軍隊壯盛，能保護國家，按照真主的旨意。」

晚間的遊行活動，政府也施放煙火慶祝，舞台上的大螢幕播放夏拉的電視演說， 民眾對他有很高的期待。

敘利亞民眾：「很難用一個字形容周年紀念，主要是開心，而最美麗的事情是，總統發表演說告訴我們他一年達成甚麼目標，以及他對未來的期望和企圖，還有下階段的計畫。」

夏拉穿著去年攻下大馬士革時的軍裝，天還沒亮就到清真寺祈禱，稍後向全國發表週年演說，他首先讚揚不同派別的反叛軍，共同組成了國家軍隊，同時也呼籲民眾一起努力，讓敘利亞從灰燼中站起，躋身進步國家之列。

敘利亞臨時總統 夏拉：「敘利亞的故事將被改寫，從同情到欽佩與驕傲，世界之眼會再度閃耀，而這一切都在一年內發生，感謝真主。」

一年前冒險進入採訪夏拉的CNN記者，回憶當時他與夏拉身處伊斯蘭極端組織ISIS佔據的地點，夏拉並沒有要求女記者戴頭巾，而是他的顧問提出要求；夏拉在結束訪談後，非常有自信地對記者說：我們大馬士革見。三天後他的約定成真。

CNN記者：「一年過去了，我回想時仍有超現實的感覺，因為我們的獨家採訪，讓世界認識了這位經歷巨大轉變的男人，從聖戰士變成國際舞台上的領袖。」

不過夏拉一直擺脫不了國際社對他的戒心，因為他曾經是恐怖組織蓋達的聖戰士，美國懸賞千萬美元緝拿，直到去年12月才撤銷。夏拉掌權後，美國總統川普也在今年5月，取消了對敘利亞的制裁， 他期許夏拉重建國家，還在白宮接見夏拉。

敘利亞臨時總統 夏拉：「我相信在25年後，世人會更了解恐怖份子這個字，以及誰可以被冠上這個汙名。我個人從來沒有傷害過平民，我打過很多仗，時間長達20年，我是光榮地戰鬥。我遭遇危險，我讓自己和我的帶領的人承受風險，好讓平民不受傷害。」

重生後的敘利亞，要面臨的挑戰仍然十分艱鉅，國內的教派衝突仍然激烈，今年三月，武裝分子就殺害了1600名少數「阿拉維派」的信徒，阿塞德就是屬於這個教派。

敘利亞總統 夏拉：「相反的，敘利亞正經歷最棒的狀態，我們是很有自覺性的國家，每個國家都有內部問題，也沒有任何國家能有100%的共識。」

敘利亞需要靠國際社會的資助才能重建，一旦援助無法到位，經濟就會出現危機。新政府砍了麵包和汽油補助，物價也持續上漲，已經有不少民眾開始抱怨，政府優先將錢花在辦週年慶祝活動，還為政府高官買高級轎車；但年輕人卻找不到工作，必須到國外謀生。敘利亞100多萬因內戰而逃離的難民陸續歸國，仍留在海外的人還在觀望，國家是否真的能脫胎換骨。

