推翻獨裁者1年仍無和平 敘利亞清真寺爆炸8死18傷

敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月被反抗軍推翻，潛逃俄羅斯過逍遙生活，而敘利亞雖然獲得國際陸續放寬制裁，但國內仍不安寧，不時仍有教派之間的衝突，第三大城荷姆斯市（Homs）26日一座清真寺被放置炸彈，爆炸造成8死18傷。

敘利亞是伊斯蘭教國家，以遜尼派為主，只有少數什葉派，與什葉派相似的阿拉維派（Alawite）更少，前總統阿塞德就屬於阿拉維派。26日爆炸的清真寺位於阿拉維派為主的街區。

美聯社報導，26日爆炸發生時，清真寺裡人正多，因為當天是週五，也就是伊斯蘭教固定的祈禱日（主麻日）。該清真寺的副伊瑪目說，祈禱到一半忽然一聲巨響，眾人被震倒，清真寺一隅燃起熊熊大火，沒受傷的人趕緊去救其他人；除了窗戶震碎，寺裡的古蘭經也被燒了。

事發後，有一個組織「遜尼派安薩爾」（Saraya Ansar al-Sunna）在社群平台承認犯案。該組織今年6月也自稱，敘國首都大馬士革一座東正教教堂的襲擊也是他們所為；當時槍手掃射教堂後引爆身上的炸彈背心，造成25死。

2025年12月26日，敘利亞第三大城荷姆斯市一個阿拉維派的清真寺被放炸彈，造成8死18傷。美聯社

敘利亞政府則把荷姆斯市26日這場爆炸歸咎於激進遜尼派組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）的分支，稱伊斯蘭國還打算襲擊一個什葉派的聖地。不過，敘利亞新聞部長在社群平台上指出，「前政權（指阿塞德）的殘黨勢力、伊斯蘭國武裝份子和他們的共犯都有同一個目標：破壞穩定、威脅和平、阻礙新國家的建立」。

阿塞德去年12月被推翻後，敘利亞仍不時發生教派間的衝突，沒了靠山的阿拉維派受到報復，然後再報復回去。今年3月，阿塞德在敘利亞的支持者襲擊敘利亞新政府軍，引爆連日衝突，造成數百死，死者多為阿拉維派；阿拉維派的委員會稱，這是恐怖主義的延續，目標顯然是針對阿拉維派，而敘利亞新政府要負責。

除了與阿拉維派的衝突，敘利亞政府軍和庫德族領導的敘利亞民主力量（下稱SDF）也不時交火。本月22日雙方在北部城市阿勒坡（Aleppo）發生小型戰鬥，導致學校和公共機關暫時關閉，民眾不得不躲入室內避難。

遙想去年，以「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）為主的反抗軍拿下阿塞德控制的區域，SDF當時還算支持沙姆組織的反抗軍，而且也拿了一些城鎮。有美國支持的SDF與土耳其是死敵，而敘利亞境內有許多反抗軍是土耳其贊助。趕走了共同敵人，開啟新一輪對抗，永不得安寧。

