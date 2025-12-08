即時中心／顏一軒報導

「舊厝換新衫，政府作伙擔」，內政部11月底開始接力舉辦的老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會，今（8）日於台北松山慈祐宮附設圖書館八德分館舉行。內政部表示，本部的目標在3年內協助600棟、屋齡30年以上的4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅完成修繕，以解決台灣日益普遍的人屋雙老問題。





內政部指出，台灣65歲以上老年人口已突破467萬人，而松山區人口密度高，在地多是屋齡逾30年的4至6樓集合住宅，梯間狹窄、管線老舊、公共照明不足，同時缺乏無障礙設施，亟需改善；先前2場巡迴說明會受到社區民眾的踴躍參與和熱烈提問，本部強調巡迴說明會的目的，就是希望讓居民更清楚補助的內容，民眾現場若有疑問，也能即時獲得專業的諮詢。

廣告 廣告

快新聞／推老宅延壽機能復新！內政部舉辦松山場說明會 修繕每項最多補助65%

內政部主任秘書黃駿逸（中）今日出席「老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會－松山場」致詞。（圖／內政部提供）

內政部說明，「老宅延壽機能復新計畫」補助範圍包括外牆修繕、屋頂防漏、電力與管線更新、增設電梯與無障礙設施等公共空間改善；住宅內部則可補助增設扶手、改善高低差、鋪設防滑材質與防墜設備等項目。以集合住宅為例，公共空間須至少選擇三項修繕項目，透天住宅則需至少選擇一項室外修繕，每項最多可補助65%。以4層樓公寓為例，最高可補助至960萬元/棟；室內空間則皆採加選方式，每戶最高補助20萬元，高齡弱勢戶可加碼至30萬元。

快新聞／推老宅延壽機能復新！內政部舉辦松山場說明會 修繕每項最多補助65%

老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會透過面對面溝通向大眾說明政策內容。（圖／內政部提供）

內政部提醒，民眾申請補助需符合住宅使用比率規定，例如公寓公共區域修繕者，住宅使用比例須達1/2以上；申請公寓專有部分或透天住宅修繕者，則須全棟均作住宅使用。用途認定以主管機關核發的「使用執照」為準，若無使用執照，可依「建物登記謄本」所載用途認定，申請受理期間至2027年12月31日止。此外，中央未來也會協助地方成立專案管理顧問團，搭配簡易申請程序，協助民眾完成屋況盤點及修繕整合，各地的建築師公會也將同步提供簡易的諮詢服務。

快新聞／推老宅延壽機能復新！內政部舉辦松山場說明會 修繕每項最多補助65%

老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會透過面對面溝通向大眾說明政策內容。（圖／內政部提供）

老宅延壽相關資訊可於週一至週五上午8時至下午5時撥打諮詢專線（02）7701-9919或上「都市更新入口網」查詢。

快新聞／推老宅延壽機能復新！內政部舉辦松山場說明會 修繕每項最多補助65%

內政部「老宅延壽機能復新計畫」申請時間及程序圖卡。（圖／內政部提供）

今日包含內政部主任秘書黃駿逸、內政部宗教及禮制司司長林振祿、內政部國土管理署副署長朱慶倫、台北市政府主任秘書謝明同及專門委員鄭大川、中華民國全國建築師公會理事劉明滄、社團法人台北市都市更新整合發展協會許敏宏理事長、財團法人松山慈祐宮董事周仁德、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長林政緯、台北市建築師公會陳柏元建築師及多位建築師、里長、民眾、相關公會等人共同參與說明會。

快新聞／推老宅延壽機能復新！內政部舉辦松山場說明會 修繕每項最多補助65%

內政部「老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會」近期場次。（圖／內政部提供）





原文出處：快新聞／推老宅延壽機能復新！內政部舉辦松山場說明會 修繕每項最多補助65%

更多民視新聞報導

準備好代母出征？ 應曉薇女兒批台灣「極權國家」大翻車急澄清

小紅書涉詐遭台封鎖1年！蔣萬安竟稱「變共產黨」 閩南狼1句話嗆爆

雙標! 王鴻薇轟禁小紅書蓋民主長城 昔喊"擋無代表人平台"

