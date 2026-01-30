推背圖第46象應驗？習近平懼「帶弓軍人」預言 張又俠落馬後他危險了

國際中心／綜合報導

中國國防部傳出調查中央軍委副主席張又俠，引發政壇巨震。外界將此與《推背圖》預言「身帶弓」的軍人推翻政權聯想。（圖／翻攝自維基文庫）

中共國防部傳出調查軍委副主席張又俠，外界熱議此舉與古代預言書《推背圖》第四十六象「有一軍人身帶弓」驚人吻合。隨著張又俠落馬，網路輿論將焦點轉向軍委中僅存的張升民，擔憂「弓長」之名使其成為下一波清洗目標。分析指出，習近平疑因忌憚讖語發動政治獵巫，雖透過外交會晤展現權力穩固，但「先抓人後搜證」的鬥爭模式已令黨內人人自危。

北京政壇近期動盪不安，隨著中央軍委副主席張又俠及委員劉振立傳出遭調查，「政變」傳聞甚囂塵上。然而，這場政治風暴的焦點意外轉向了神祕學。網路社群瘋傳，《推背圖》第四十六象讖語「黯黯陰霾，殺不用刀」、頌曰「有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁。東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮」，正逐步應驗於當前的軍隊大清洗。

X 推主「肌肉貓 Elva 」指出，中國預言書《推背圖》的第四十六象中，預言一位「身帶弓」的軍人可能推翻當下的共產黨政權。最初，網友們認為這位「身帶弓」的反抗者可能是國務院前總理李克強，但在李克強意外死亡後，外界又將目光轉移至張又俠，期盼張又俠推翻由習近平統治的獨裁政權。

中國國防部1月24日通報，中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。（圖／翻攝自央視）

如今隨著張又俠倒台，外界目光迅速轉向中央軍委中最後一位姓「張」的委員張升民。網民擔憂，在這場針對「帶弓軍人」的政治迷信下，張升民恐難逃成為下一個清洗對象；甚至有網友戲稱，連國務院總理李強（「強」字含弓）也可能在習近平的猜忌名單中。

除了玄學解讀，資深時評人蔡慎坤則從政治現實分析張又俠落馬的主因。消息人士透露，張又俠並非涉及洩密或政變，而是犯了「功高震主」的大忌。身為紅二代的張又俠年長習近平三歲，長期以「大哥」心態自居，未將定於一尊的習近平視為絕對君主，甚至流露不屑，最終導致被拿來「祭旗」。

儘管解放軍內部傳出不滿情緒，但分析認為習近平權力依然穩固。他在27日高調會晤芬蘭總理歐爾波，藉此對外釋放局勢受控的訊號。然而，推主「戰場（官場）觀察工作室 昭明」警告，習近平打破常規，採用「先抓人再找罪名」的鬥爭手段，已破壞了鄧小平建立的接班與集體領導制度。在這場結合了政治現實與預言恐懼的博弈中，任何被視為潛在威脅的官員，無論忠誠與否，都可能面臨「坐以待斃」的命運。

