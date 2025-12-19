推落台鐵站務員墜落鐵軌！陳男出庭辯稱「輕輕碰到」

台中一名陳姓男子上月6日無票闖入五權火車站月台，張姓站務員上前查票時，雙方在月台發生爭執，陳男隨後動手將站務員推落鐵軌，導致對方右腳骨裂。且對向列車就在站務員落軌約6秒後進站，檢方偵辦後，依殺人未遂將陳姓男子起訴。

陳姓男子出庭時辯稱，監視器「都拍得很清楚」，自己只是「稍微碰到」站務員，對方是「自己踩空」，否認有殺人犯意。不過其說詞反覆，辯護律師也表示，被告不否認有推的動作，但其主觀上是否存在殺人未遂犯意，「無法替他回答」。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

