推薦杜拜冬季6大親子遊景點 阿聯酋航空每日兩班台北-杜拜超方便
在杜拜感受大漠的遼闊與壯麗，挑戰滑沙、ATV越野沙灘車，或是騎乘駱駝漫步，打造難忘的家庭歷險回憶（圖片取自杜拜經濟暨觀光發展局）
【旅遊經 洪書瑱報導】
杜拜被稱為「黃金之城」，是阿拉伯聯合大公國中人口最多的城市，它從一個小漁港，迅速發展成為一個全球性的經濟、金融和旅遊中心。隨著冬季與農曆新年假期腳步近了，杜拜也迎來一年中最適合旅遊的季節，在這座無與倫比的城市，是許多家庭旅客歡聚同遊的首選！從蹣跚學步的幼兒到追求新奇體驗的青少年，每位家庭成員都能在杜拜找到專屬的樂趣與回憶。
※.推薦六大杜拜冬季親子遊景點──
一、瘋狂維迪水上樂園，
在帆船飯店旁潛入朱哈的阿拉伯傳奇冒險──
瘋狂維迪水上樂園 （圖片取自瘋狂維迪水上樂園）
瘋狂維迪水上樂園距離市中心約20分鐘車程左右，以經典阿拉伯民間故事角色朱哈（Juha）為主題，在杜拜地標帆船飯店旁打造出一座充滿魔幻色彩的水上世界，在水花中重現傳說。小朋友可在Juha's Dhow ＆ Lagoon安心戲水，大孩子與青少年可挑戰包括中東最快的自由落體滑水道Jumeirah Sceirah在內的30多種不同設施！搭配私人小屋與壯麗海景，陽光和笑聲交織成家庭旅程中最閃亮的一天。
二、失落密室水族館，
潛入亞特蘭提斯神秘的藍色奇境──
失落密室水族館，一窺亞特蘭提斯神秘的藍色奇境，與超過65,000種海洋生物一起自在悠游 （圖片取自失落密室水族館）
踏進失落密室水族館，就能一窺亞特蘭提斯城的傳說！以失落之城為靈感打造的14個主題展區中，超過65,000種海洋生物在此自在悠游。年幼的孩子可在夢幻的水母隧道中欣賞光影變化；8歲以上的孩童可報名參加鯊魚專家體驗（Shark Specialist Program），親手餵食鯊魚並學習海洋保育知識。全家人還能一起參加互動式三叉戟之旅，解鎖大海深處的聲光與古文明。
三、沙漠探險，感受金色沙丘精采刺激的全家樂──
在杜拜，全家人都能安心參與的方式探索大漠的遼闊與壯麗，從溫和的越野駕駛開始，悠閒地馳騁沙丘，飽覽無邊的金色沙海。接著挑戰滑沙、ATV越野沙灘車，或是騎乘駱駝漫步，展開一場終生難忘的沙漠歷險。日落時分，返回貝都因營地，欣賞傳統表演，仰望璀璨星空並享用豐盛的燒烤晚餐，完整感受沙漠獨有的靜謐與魔力，讓每一刻都成為難忘的家庭回憶。
四、杜拜海龜保育計畫，
與海龜零距離親密接觸──
旅客可到訪杜拜海龜保育計畫基地參加每日餵食活動，還有機會親眼見證海龜重返大海的珍貴時刻（圖片取自杜拜海龜保育計畫）
位於朱美拉阿爾納西姆飯店（Jumeirah Al Naseem），是中東唯一專門救援和復育海龜的長期計畫，自2004年起已成功照護超過2,000隻海龜，包括了瀕臨絕種的玳瑁海龜。家庭訪客可在海龜潟湖體驗每日餵食活動並學習海洋生態知識，這不僅是讓孩子們親身認識海洋環境的難得機會，還可親眼見證海龜重返大海的珍貴時刻！
五、哈塔民俗文化村，
沉浸杜拜自然與文化之美──
哈塔民俗文化村結合自然景觀與傳統文化（圖片取自杜拜經濟暨觀光發展局）
想要遠離城市喧囂的話，距離市區約90分鐘車程的哈塔民俗文化村，則提供結合自然景觀與傳統文化的完美小旅行。被雄偉的哈傑爾山脈環抱的村落裡，綠油油的棕櫚樹農場、傳統手工坊與古老建築，細訴阿拉伯半島的過往。戶外愛好者可在山林間健行、騎自行車，或在哈塔水壩碧綠的水域上划皮艇；想全家同樂的旅客則可在哈塔河道中心挑戰太空球、空中滑索與攀岩等趣味活動，文化、冒險與秀麗景緻皆交融於此，為全家帶來難忘的舒心假期。
阿聯酋航空於2025年重新設計的全新感官友善的旅行包、絨毛玩具與收納袋，讓小小旅客在旅途中也能享樂不停
而國人想要到杜拜，最便捷的方式就是搭乘「阿聯酋航空」，阿聯酋每日提供兩班直飛航班往返台北與杜拜。尤其對親子家庭來說相當友善，若是帶孩子出遊也能輕鬆自在，家庭旅客可享有優先登機服務，保留足夠時間在機上安置隨身行李、安撫孩童入座，並於杜拜國際機場第三航廈使用免費的嬰兒推車，輕鬆穿梭於機場航廈。若是搭乘頭等艙與商務艙的旅客，孩子們可在機場貴賓室專屬的兒童遊戲區盡情玩樂，讓家長們可安心休息，為旅程開啟愉快的序曲。
起飛後，兒童旅客可使用屢獲殊榮的阿聯酋航空ice機上娛樂系統，欣賞豐富的電影、節目、互動遊戲和音樂，同時享用特製的機上餐點。阿聯酋航空於2025年重新設計的全新感官友善的旅行包、絨毛玩具與收納袋，讓小小旅客在旅途中也享受旅程。更特別的是，空服員還會以 Polaroid 拍立得捕捉全家在機上的精采瞬間，將飛行變成一份可珍藏的回憶。
另外，針對年齡介於2至17歲的孩童與青少年旅客，皆可加入Skywards Skysurfers 青少年會員，於搭乘阿聯酋航空與杜拜航空時賺取與兌換會員哩程數。哩程可與父母的 Skywards帳戶共享，換取全新旅程或專屬獎勵。晉升至銀卡或金卡會員後，還可享有額外紅利哩程數及行李額度，讓家庭出遊更加精采。相關訊息可至阿聯酋航空官網與阿聯酋航空App查詢，或電洽阿聯酋航空客服中心、阿聯酋航空當地辦事處與旅行社合作夥伴。
以上圖片：阿聯酋航空提供
