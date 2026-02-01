即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨前立委姚文智，被視作總統府資政謝長廷的子弟兵，但他2018年代表綠營參選台北市長落選後，正式宣布退出政壇，目前轉戰電影圈，其首部執導電影作品為《流麻溝十五號》；他今（1）日下午出席「謝長廷志工伙伴交流聚會」，由於現在民進黨尚未拍板台北市長人選，就被問到現在是否有推薦的台北市長時，姚文智深吸一口氣後，再笑著回應了！

邱老師今日下午舉辦「謝長廷志工伙伴交流聚會」，民進黨台北市大安、文山區議員擬參選人劉品妡也到場出席；其中許久未現身的姚文智也到現場，並與志工朋友話家常，但當媒體聯訪一開始時，記者想請劉品妡一同站過來受訪，姚文智則喊說：「為什麼要等她來？我根本不認識她」。

廣告 廣告

就是否有推薦的台北市長人選時，姚文智深吸一口氣後，再笑著表示，坦白說自己是參加非常支持他、非常熱情的志工朋友聚會，過去他從政那麼多年，他們都在旁邊無私無我，即便颳風下雨也不怕，甚至等吃飯到3點都無所謂，而這些志工朋友能站在一起真的非常感謝。

快新聞／推薦民進黨台北市長人選？姚文智笑著回應了

民進黨前立委姚文智今日下午參加「謝長廷志工伙伴交流聚會」。（圖／民視新聞）

接著，姚文智說「尤其是邱老師，邱老師跟我認識快30年，從我當助理的時候，大概是劉品妡、康家瑋的年紀時，邱老師就在旁邊照顧我們到現在；邱老師以外的志工，大家頭髮都越來越白，而台灣就是靠基層努力的志工一起打拚，所以非常感謝，也希望未來選舉有更多下一代努力站出來」。

針對先前謝系人馬、綠委王世堅被點名是很好的台北市長人選，姚文智則說，對個別人選沒有評論；至於就前立委高家瑜重新選議員一事，他僅回「不曉得耶，沒有意見，我現在都在拍電影」。





原文出處：快新聞／推薦民進黨台北市長人選？姚文智笑著回應了

更多民視新聞報導

李四川快看！黃國昌新北競總開張了 撂話將多點齊發辦活動

趙少康也到場！黃國昌競總開幕 柯文哲稱：新北需要全新政治人物

出席謝系志工交流會！阮昭雄力挺「她」選議員 盼未來傳承服務精神

