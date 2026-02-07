推薦温世政選南投縣長 賴清德籲支持國防特別預算

（中央社記者吳哲豪南投7日電）身兼民進黨主席的總統賴清德今天陪同民進黨南投縣長參選人温世政，前往南投福順宮及慶安宮參拜；賴總統說，面對中共威脅，國軍站在第一線，呼籲民眾支持國防特別預算。

賴總統在民主進步黨秘書長徐國勇、温世政等人陪同下，先後前往南投市福順宮及草屯鎮慶安宮參拜，同時向民眾推薦民進黨提名的南投縣長參選人温世政，而賴總統下午則預定前往南投埔里鎮，參加陳綢阿嬤故事館開幕活動。

賴總統中午抵達福順宮參拜，隨後在宮廟前廣場演講；賴總統指出，民進黨提名温世政參選南投縣長，很多人詢問那裡找到這麼優秀、溫暖的人才，他回答「是我用電腦揀的」。

賴總統說，温世政在草屯出生，高中就讀台中一中，後來北上求學，不過當兵時又回到草屯剛好遇到九二一大地震，九二一大地震後，温世政就努力打拚，不僅成為牙醫，還擔任新北市牙醫師公會理事長。

賴總統指出，前南投縣議會議長吳祺祥曾探詢温世政的參選意願，他也去拜託，後來温醫師認為九二一大地震時九死一生，就是要他在外打拚有成就後再回家鄉為大家服務，因此決定返鄉參選縣長。

除推薦温世政外，賴總統也提及，來到南投軍功里的福順宮參拜，地名叫「軍功」，面對中國威脅，要團結守護國家，而守護國家要做的事很多，其中之一就是要支持國軍，因國軍站在第一線守護國家功勞非常大，因此要強化國防，就請支持國軍，支持國防特別預算。

賴總統指出，「我們只有台灣這片像蕃薯的土地，一定要跟國軍站在一起」，要靠大家團結，支持温世政保護南投鄉親，支持國軍保護台灣這塊土地，讓大家能安居樂業。（編輯：張銘坤）1150207