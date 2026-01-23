推薦「阿蘇火山」悄下架！當地人揭：只有3國家人會搭

生活中心／李明融報導

日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，20日上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明，目前最新進度在「火山口內」則疑似發現飛機殘骸，阿蘇市長松嶋和子宣布，即刻起封閉火山口參觀區，日本觀光局也宣布暫停營運，並下架相關旅遊資訊。對此，當地人透露阿蘇火山直升機「幾乎都是中國、香港和台灣人在搭」。

日本人指出，在地人幾乎不會搭乘觀光直升機，主要以中港台的人居多。（圖／駐福岡代表處提供）

隨著意外發生，相關行程的安全與必要性引發熱議。臉書粉專「一級嘴砲技術士」發文透露，當地友人表示會搭直升機看火山口的「幾乎都是中國、香港和台灣人」，在地人鮮少搭乘。該粉專指出，在地人偏好前往「仙醉峽」的登山步道，從高處眺望風景。他們通常爬到一定高度後便會回頭，因為再往上的地面已無植被，代表進入了「火山毒氣區域」。在地人對自然的敬畏與遊客追求刺激的視覺體驗形成強烈對比。

目前搜救行動仍持續進行，但消防單位面臨嚴峻挑戰。（圖／駐日代表處提供）

目前搜救行動仍持續進行，但消防單位面臨嚴峻挑戰，除了崎嶇的地形外，火山口瀰漫的毒氣及隨時可能噴發的風險，都增加了救援的危險性。日本運輸安全委員會主要調查官表示，在火山口發生航空事故應為「日本國內首例」。阿蘇市長松嶋和子於 $22$ 日 親赴現場視察，除了代表政府慰問已抵達熊本的家屬，並重申封閉參觀區的決定。雖然阿蘇擁有火山美景、星河與美食，但此次事故再次提醒世人極限觀光的潛在風險。

