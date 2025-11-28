推行食安示範區 新北市府聯手百貨公司導入食品安全文化

cnews204251128a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

百貨公司透過品牌經營與優質購物體驗，往往成為民眾消費購物首選的場域。新北市衛生局表示，每逢假日往往是人潮聚集場域，消費者對於美食街提供的餐點品質與服務，也會有更高的期待。今年與Global Mall中和環球購物中心合作，辦理首座「食安示範區」，導入「食品安全文化」概念，期望企業組織由上而下，將食品安全的價值觀，內化為信念。

衛生局表示，透過百貨公司落實進駐廠商，把關與內部監督評核、餐飲店家推行溫控管理與遵循食品良好衛生規範準則，政府輔導餐飲店家通過餐飲評核制度與餐飲資訊透明等3方合作，攜手用心共同把關食品安全，並樹立食安優良典範，提供轄內百貨公司及餐飲業者參考。

衛生局長陳潤秋說，近年來國際食品安全管理，倡導「食品安全文化」概念，期望企業組織由上而下，建立起以食品安全為主的價值觀與信念，進而改變個人思維與行為，以主動降低食品安全風險。與中和環球購物中心合作，有3大重點，首先是針對百貨公司的部分，建立挑選優良的餐飲店家進駐機制，並透過內部稽核方式，落實管理責任，讓百貨公司不再只是場地提供者，更賦予積極監督的角色。

另外一大重點，是針對進駐的餐飲店家，推行冰箱（櫃）加裝溫度異常警報裝置，因為溫度對於食品衛生安全及品質有重大影響。溫度異常警報裝置，可幫助業者即時發現並介入矯正，以確保食材保存於穩定的溫層，有效降低食安風險。

cnews204251128a10

第3大重點，是衛生局委託專業團隊中華食品安全管制系統發展協會，輔導中和環球購物中心館內56家餐飲業者，全數通過餐飲分級評核取得「優級」標章，並將食材等資訊，上傳新北市食材登錄平台，讓餐飲資訊透明化。

陳潤秋表示，每年持續辦理餐飲衛生管理分級評核，經過現場實地評核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等，4大面向的餐飲衛生。新北市今年共計730家餐飲業者通過評核，其中722家獲頒「優級」及8家「良級」標章。

衛生局今（28）天也頒獎表揚中和環球購物中心，為新北市首座「食安示範區」。由於中和環球購物中心合作的56家餐飲業者，獲得優級標章，也邀請了館內9家餐飲業者，代表今年通過評核的業者受獎，期許業者持續落實自主管理及遵守法規，作為餐飲業者的良好典範。

衛生局呼籲，民眾在外用餐時，可優先選擇通過餐飲分級評核，取得優良標章的業者。也呼籲餐飲業者，踴躍自主報名「餐飲分級評核」，一同提升新北市整體餐飲文化，攜手把關食安。

照片來源：新北市府提供

