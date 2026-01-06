推論效能暴增 5 倍！NVIDIA AI 原生情境記憶儲存平台來了

[Newtalk新聞] NVIDIA 今日(6)宣布，作為全端 NVIDIA BlueField 平台一部分的 NVIDIA BlueField®-4 資料處理器，將驅動NVIDIA 推論情境記憶儲存平台（NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform）。此平台為全新一代的人工智慧（AI）原生儲存基礎架構，專為開拓下一個 AI 前沿而設計。

NVIDIA BlueField-4 驅動NVIDIA 推論情境記憶儲存平台（NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform），這是一種專為千兆級推論而設計的全新 AI 原生儲存基礎架構，可加速並擴充代理型 AI。

全新的儲存處理器平台專為長情境處理代理式 AI 系統而設計，配備超快速的長期與短期記憶。

推論情境記憶儲存平台可延伸 AI 代理的長期記憶，並可在機架規模 AI 系統叢集之間實現高頻寬的情境共享，提升每秒處理的詞元數量，且能源效率最高提升5倍。透過 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路，多回合 AI 代理的延伸情境記憶可提升回應能力、提高每 GPU 的輸送量，並支援代理型推論的有效擴充。

隨著 AI 模型擴展至數兆個參數與多步驟推理，產生大量情境資料，以鍵值（KV）快取表示，對準確性、使用者體驗與連續性至關重要。

KV 快取無法長期儲存在 GPU 上，因為這會對多代理系統中的即時推論造成瓶頸。 AI 原生應用需要全新類型的可擴充基礎架構，以儲存並分享這些資料。

NVIDIA 推論情境記憶儲存平台可擴展 GPU 記憶容量，實現節點間高速共享，將每秒處理的詞元（token）數量提升多達 5 倍；相較於傳統儲存裝置，提供高達 5 倍的能源效率，可提供情境記憶體的基礎架構。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 正在徹底革新整個運算堆疊，而現在輪到儲存空間。AI 不再僅是一次性使用的聊天機器人，而是智慧協作夥伴，能夠理解物理世界、進行長期推理、以事實為基礎、使用工具完成實際工作，並保留短期與長期記憶。透過 BlueField-4，NVIDIA 與軟硬體合作夥伴，正重新改造儲存堆疊，迎向 AI 的下一個前沿。」

NVIDIA 推論情境記憶儲存平台可提升 KV 快取容量，並加速機架級 AI 系統叢集間的情境共享，同時多回合 AI 代理的持續情境可改善回應能力、提高 AI 工廠輸送量，並支援長情境、多代理推論的有效擴展。

NVIDIA BlueField-4 平台的主要功能包括：

NVIDIA Rubin 叢集級 KV 快取容量，可提供長情境、多回合代理推論所需的規模與效率。

相較於傳統儲存裝置，可將能源效率提升高達 5 倍。透過 NVIDIA DOCA™ 框架，可在 AI 節點間智慧加速 KV 快取共享，並與 NVIDIA NIXL 函式庫和 NVIDIA Dynamo 軟體緊密整合，可最大化每秒的詞元生成量、縮短首次生成詞元的時間，並改善多回合回應能力。由 NVIDIA BlueField-4 管理的硬體加速 KV 快取放置，可消除詮釋資料（metadata）成本、減少資料移動，並確保從 GPU 節點的安全隔離存取。

NVIDIA Spectrum-X™ 乙太網路支援的高效資料共享與檢索，為基於 RDMA 的 AI 原生 KV 快取存取提供高效能的網路架構。包括 AIC、Cloudian、DDN、戴爾科技集團、慧與科技、Hitachi Vantara、IBM、Nutanix、Pure Storage、Supermicro、VAST Data 與 WEKA等創新的儲存公司，率先利用 BlueField-4 打造新一代 AI 儲存平台，並將於 2026 年下半年上市。

