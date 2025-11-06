推讀冊、吃飯、喝牛奶免錢 林俊憲端政策「牛肉」造福台南學童 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

「讓孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」積極爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲今（6）日召開記者會，主張國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。

林俊憲指出，目前台南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4000元，對許多家庭而言仍是負擔；他盼能推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。

廣告 廣告

「台南擁有全國比例最高、達94%的中央廚房供餐體系。」林俊憲表示，台南具備有效控制成本的實施條件，要讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心。

林俊憲提到，台南自賴清德擔任市長時期推動「週週喝牛奶」，在黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每週提供兩次水果、一份牛奶的城市，而今卻受《財劃法》影響導致補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「週週補鈣不間斷」。

「台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一。」林俊憲進一步表示，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業，絕對是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策

此外，林俊憲也感謝現任市長黃偉哲在教育政策上的努力，延續自賴清德以來的良好基礎，讓台南在學生照顧走在全國前端，而他也將在這個基礎上更進一步，推動教育再升級，打造「全國教育第一品牌的台南」。

林俊憲最後強調，台南是一座以孩子為榮、以教育為本的城市，未來要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」的幸福城市，讓家長不再為學費煩惱，孩子能專心學習、健康成長。

照片來源：林俊憲辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑

災害防救訪評連霸11年6都第一 陳崇岳：智能消防提升70%效率

【文章轉載請註明出處】