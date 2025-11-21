推跨縣市觀光整合！許智傑：南高屏澎要一起行銷、一起走向國際旅展

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為推動南台灣觀光產業，南高屏Lucky 7立委今(21日)於立法院召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會。範圍涵蓋南高屏澎，尤其高雄演唱會經濟帶動城市行銷，本週TWICE來台規劃4大官方活動，7大地標「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」藍燈光秀最受矚目，未來可擴展至南屏地區，強化演唱會經濟外溢效果。提出觀光願景包括：強化5大國家風景區、爭取大型活動移師南台灣、組隊前進國際旅展、推南台灣好玩卡、爭取國際航線及郵輪、強化交通建設、規劃旅客倍增計畫。

立委倡南高屏澎觀光圈 前進國際旅展、推MICE、南臺灣好玩卡。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

立委許智傑指出，南部觀光因長期重北輕南轉型較慢，近年透過演唱會經濟打開知名度，產生外溢效益，約15%粉絲外溢至台南、屏東。高雄2023年舉辦破千人演唱會逾百場，吸引139萬人次，創造45億元產值；2024年157場次，171萬人次，57億元產值，年成長27％。2025上半年高雄觀光勇奪六都「四大冠軍」，國際旅客成長率11.62%，旅宿營收和住宿率皆第一。從BLACKPINK到TWICE，高雄城市全面動員，搭配交通計畫、商圈券刺激消費。

航空郵輪發展大突破 菲律賓郵輪新航線 國際航線持續拓展

許智傑與邱志偉促成高雄飛岡山、熊本航線，持續爭取直飛歐美澳長程航線。邱志偉表示推動航空觀光是質詢重點，從岡山飛岡山到爭取歐美航線都是長期目標。台灣出國旅遊人數大增，加上台積電設廠，未來高雄國際旅客與商務客往來將持續增長，政府應及早規劃多國語言標示、機場量能提升等配套。

黃捷表示，探索星號將從高雄出發航向菲律賓佬沃、科隆島、公主港等地。探索星號為今年第7艘首航郵輪，也是唯一以母港運作的首航郵輪，往南至菲律賓，向北至日本那霸、宮古島及石垣島，預計靠泊超過20航次，打開高雄海上觀光網絡。

南臺灣發展MICE產業 國際旅展行銷打團體戰

應強化南台灣國際行銷，整合各縣市資源，避免單打獨鬥。台南及高雄有米其林指南，透過美食打開國際知名度，多數觀光客跨縣市旅遊，南高屏應組隊到國際旅展宣傳，帶動整體觀光效益。

林宜瑾表示，台南美食是觀光亮點，米其林登場後國際知名度大增。年底台南將開闢2條國際航線，南高屏應組隊到國際旅展宣傳。她與林俊憲為「漁光島國際火舞藝術節」媒合資源，帶動龐大文化商機，期待南部立委在觀光產業積極合作。

MICE產業指「會議、獎勵旅遊、大型會議、展覽」，結合觀光、交通、餐飲、住宿等服務，創造可觀經濟效益。2023年MICE全球排名，新加坡第2(152場)、台北第23(68場)、高雄第196(11場)，政府應重視MICE產業鏈，結合南臺灣城市形象，提升會展吸引力，帶動更多國際會展在南台灣舉辦。

爭取舉辦跨縣市大型活動 平衡南北差距爭取大展演巡迴

鍾佳濱表示，大型活動應擴大到跨縣市舉辦，如原住民運動會在高雄辦歡迎活動、屏東為主比賽場地，未來六堆客家博覽會、台灣燈會等都可跨縣市舉辦，創造更廣泛觀光效益。徐富癸呼應，墾丁過往繁榮但現在人潮大不如前，坐擁國家公園、海洋文化、熱帶農業與原民風情等資源，但行銷片段、交通整合不足，導致效益分散。墾丁沒有高鐵、機場無法運作，地方發展必須先提升交通建設。

催生南臺灣好玩卡 南臺灣五大風景區再提升

許智傑指出，南高屏三縣市有四個國家風景區，加上澎湖共五個，但中央對南台灣觀光投入資源不足，應投入更多資源整合區域觀光規劃。目前北北基、高雄有好玩卡，但南台灣缺乏跨縣市景點套票，參考日本大阪周遊券、首爾轉轉卡，一卡滿足吃喝玩樂買交通，未來將與「Lucky 7立委」催生南台灣好玩卡，整合區域觀光發展。

