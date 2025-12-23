推身障母參加原住民國際音樂節受氣！台東女怒投訴：被到處驅趕

PASIWALI人山人海，一般人都難以行走。(資料畫面，記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一名王小姐投訴，日前在台東森林公園參加PASIWALI原住民國際音樂節遭到歧視，她想停車在門口供坐著輪椅的媽媽出入場地，卻被3名「警察」到處驅趕，但警方表示，口氣不佳的是義警。原來王小姐這5年來到處參加活動卻到處被趕，但發現問題不全然主辦單位，而是第一線面對民眾的人員、僱工，「主辦單位可知道，身障人士是受到如何的待遇？」

王小姐投訴，13日下午開著殘障福址車載著母親到台東森林公園參加PASIWALI原住民國際音樂節，到了卻一再被趕，既不能開入停車場，也不能在門口放下坐輪椅的母親，只能駛遠再由看護將媽媽推入場。

廣告 廣告

後來王媽媽想離場，她又想再開車入停車場、將其接走，也獲主辦單位允諾「要有警方陪同」，只是自己將車開到門口後又被驅趕，甚至說「明知有活動還帶媽媽來」、「警力不足為何參加活動、造成困擾」，甚至自己揚言要投訴，還被反嗆「我們有背景不怕」。

其實王小姐一開始並不清楚整個活動參與的組織架構，真正的主辦單位是原民會，透過活動公司辦理，而縣府是「地主」，並動員警方、民警僱工等維持秩序，主辦單位聽聞王小姐處境也表明「可在警方協同下進出」的配合態度，但活動規劃明顯不包括身障者，例如其進出場地。

王小姐說，身障者及家人根本不清楚到底不友善的人是代表哪個單位，哪有「參加活動的人太多，身障者就別來的道理？」實在誇張，莫非舉辦活動就是要身障者家庭自動不參加，但向主辦單位求助時，他們表現出積極配合態度，這也反映出第一線執行者根本與主辦單位心態差異。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

主張既成道路無證明！屏東市6米巷變2米 公所：敗訴難補救

