推車迷途 11 小時逾百公里 青埔警助 77 歲伯伯平安返家

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】近百公里、橫跨 11 小時的迷途驚魂記！中壢警分局青埔派出所日前接獲民眾報案，指稱在領航北路四段陽光劇場附近，看到一名老伯伯推著機車、步伐吃力，疑似故障需要協助。員警迅速到場關心，竟意外揭開伯伯迷航一夜的驚險過程。

77 歲張姓男子竟從新竹縣寶山鄉迷途至桃園市中壢區，所幸員警即時獲報，協助聯絡家屬。（記者翻攝）

警方指出，青埔所員警鄭鈺衡、彭傳翔到場後，確認伯伯為 77 歲張姓男子本人，並未受傷。經查家住新竹縣寶山鄉，兩地直線距離僅約 55 公里，但張伯伯卻騎著車一路往北，直到中壢才停下。警方調閱沿途影像發現，他前一晚約 22 時許獨自騎車外出，疑似失智症突發，只記得自己住在新竹，但忘記目的地，一路騎到凌晨 1 時許進入桃園轄區後仍繼續繞行，直到機車沒油才停在陽光劇場附近，迷航路線破百公里。

員警見他精神緊張、體力不支，先將張伯伯帶回派出所休息，提供飲水並耐心安撫情緒，隨後聯繫家屬到場接返。家屬對警方協助深表感謝，也為長者平安無恙鬆了一口氣。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，家中長者若有疑似記憶退化或失智情況，務必加強留意外出狀況，也可善用防走失手鍊、手機定位或至警局協助指紋建檔等方式，提高尋獲效率，共同守護長者安全。

