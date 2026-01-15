推輪椅過安檢！80歲翁帶「斷氣亡妻」硬闖登機 安檢摸手驚：是冰的...離奇真相曝光

一名老先生推著輪椅上的老太太，但機場安檢人員發現，老太太似乎已成冰冷遺體。（示意圖，由AI生成）

西班牙特內里費南部機場（Tenerife South Airport）日前發生一起令人毛骨悚然的事件。一名80歲的外籍男子，竟推著坐在輪椅上、已無生命跡象的78歲妻子企圖強行登機。儘管男子試圖掩蓋真相，但在通過安檢後，因妻子體溫異常且毫無反應，隨即被機警的安檢人員識破，機場立即啟動緊急應變程序。

輪椅上的沉默乘客：體溫冰冷、無呼吸

根據《每日郵報》報導，這名高齡男子推著輪椅準備辦理登機，試圖離開該島返回母國。當這對夫婦通過安檢區域後，一名女性保全人員接過輪椅準備協助，卻在觸摸到該名婦女的手時，發現對方體溫異常冰冷且並未呼吸。

現場員工透露：「保全立刻通報主管，幾分鐘內機場就啟動了緊急協議，民防部隊與法醫隨即趕到現場。」醫護人員到場後，證實這名患有嚴重行動障礙的78歲婦女已經死亡。

丈夫坦承死訊：辯稱妻在數小時前已過世

在隨後的調查中，該名丈夫向調查人員承認，妻子其實在到達機場的數小時前就已經去世。儘管他最初曾一度試圖將妻子的死因歸咎於機場，但法醫的屍檢結果確認，該名婦女是死於「自然原因」，身上並無暴力外傷。

由於最終判定為自然死亡，西班牙民防部隊在釐清案情後，並未對這名男子進行逮捕或啟動刑事訴訟，但該起試圖「帶屍闖關」的行為已引發機場內部高度關注。

同類事件層出不窮？上個月也傳「遺體入座」

事實上，機場試圖隱瞞乘客死亡的案例並非首見。上個月在西班牙馬拉加機場，也有一群親友推著一名已經去世的89歲老婦人登上廉航easyJet班機。當時家屬對航空公司聲稱老婦人「只是太累睡著了」，甚至有人自稱是醫生，試圖蒙混過關。直到飛機即將起飛前，空服員才發現異狀，導致航班緊急掉頭並延誤了12小時。

