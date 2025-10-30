推近零碳建築由公部門率先示範 總統：2028年底前完成盤點

賴清德總統今天(30日)主持「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，針對「近零碳建築」的推動，總統裁示指出，必須從示範推廣提升到「目標導向」，他交付行政團隊3大任務，包括由公部門率先示範，2028年底前完成效能盤點，並研議制訂強制性標準規範，推進「由點到面」的系統性規劃，為台灣的「居住品質」與「國土韌性」打下關鍵的基礎。

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，內政部與環境部在會中分別提出「近零碳建築的轉型與展望」及「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」兩項報告。

總統府晚間舉行記者會，總統府發言人郭雅慧轉述賴總統聽取報告後的裁示指出，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門是不可或缺的一環，「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

總統對行政團隊交付3項核心任務，第一項任務是從最根本的「既有建築」著手，安頓民心，且指示將由公部門率先示範，並請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊。總統府發言人郭雅慧轉述說：『(原音)全國中央機關及國營事業在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。同時，我們也要善用市場的力量，來引導民間響應。』

總統談到，第二項任務是請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。

總統也說明第三項任務是請內政部推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。除此之外，台灣也要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

總統強調，這三項任務是為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵的基礎。

此外，總統也裁示，內政部推動的近零碳建築，與環境部的空氣品質改善，產生巨大的加乘效果，進而促進國民的健康。為此，他要求建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」，請環境部和衛福部，制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心。

同時，為了讓校園擁有良好的空氣品質，總統也請環境部和衛福部，持續加強對社會的溝通與教育，並與經濟部、國科會等部會跨部會推動「校園空氣品質防護策略」，在校外要嚴格管控鄰近的污染源，擴大劃設「空氣品質維護區」；在校內則要建立從監測、通報、到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。(編輯 : 廖奕婷)