推近零碳建築由公部門率先示範 總統：2028年底前完成盤點
賴清德總統今天(30日)主持「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，針對「近零碳建築」的推動，總統裁示指出，必須從示範推廣提升到「目標導向」，他交付行政團隊3大任務，包括由公部門率先示範，2028年底前完成效能盤點，並研議制訂強制性標準規範，推進「由點到面」的系統性規劃，為台灣的「居住品質」與「國土韌性」打下關鍵的基礎。
總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，內政部與環境部在會中分別提出「近零碳建築的轉型與展望」及「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」兩項報告。
總統府晚間舉行記者會，總統府發言人郭雅慧轉述賴總統聽取報告後的裁示指出，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門是不可或缺的一環，「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。
總統對行政團隊交付3項核心任務，第一項任務是從最根本的「既有建築」著手，安頓民心，且指示將由公部門率先示範，並請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊。總統府發言人郭雅慧轉述說：『(原音)全國中央機關及國營事業在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。同時，我們也要善用市場的力量，來引導民間響應。』
總統談到，第二項任務是請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。
總統也說明第三項任務是請內政部推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。除此之外，台灣也要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。
總統強調，這三項任務是為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵的基礎。
此外，總統也裁示，內政部推動的近零碳建築，與環境部的空氣品質改善，產生巨大的加乘效果，進而促進國民的健康。為此，他要求建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」，請環境部和衛福部，制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心。
同時，為了讓校園擁有良好的空氣品質，總統也請環境部和衛福部，持續加強對社會的溝通與教育，並與經濟部、國科會等部會跨部會推動「校園空氣品質防護策略」，在校外要嚴格管控鄰近的污染源，擴大劃設「空氣品質維護區」；在校內則要建立從監測、通報、到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。(編輯 : 廖奕婷)
其他人也在看
內政部推建築減碳旗艦計畫 公有新建物2026近零碳
（中央社記者高華謙、溫貴香台北30日電）總統賴清德今天下午主持國家氣候變遷對策委員會議，內政部表示，「近零碳建築減碳旗艦計畫」聚焦擴大建築能效、老宅延壽及社會住宅、綠領人才培育等3大主軸，目標在2026年提前達成2030年公有新建建築物近零碳目標，打造具韌性的「零碳台灣」。中央社 ・ 15 小時前
總統交付3任務 為居住品質與國土韌性打下關鍵基礎
（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天在氣候變遷對策委員會交付行政團隊3項核心任務，為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵基礎。他並強調，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。中央社 ・ 10 小時前
老宅延壽最快年底上路！每棟最高補助65%、高齡弱勢再加碼50%
解決人屋雙老問題，內政部今(30)日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在今年底上路並受理申請。內政部國土署指出，總統已公布特別預算案，編列50億元推動老宅延壽，預計3年內協助約500棟屋齡30年以上的4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅進行修繕或改善，補助比例最高可達65%，弱勢或高齡住戶再加碼補助50%，整體投入預算將接近百億元。太報 ・ 16 小時前
老宅延壽最快2025年底上路 高齡弱勢加碼50% (圖)
內政部30日舉行部務會報會後記者會，國土署主秘歐正興（左）說，政院近期將核定老宅延壽計畫，單項最高補助65%，高齡者與弱勢針對居家安全項目可再加碼50%，預計最快民國114年底前上路。中央社 ・ 15 小時前
輝達確定落腳T17、T18 蔡正元：只有「他」能打敗蔣萬安
台北市長蔣萬安今（29）日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。對此，國民黨前立委蔡正元認為，目前輝達大致搞定了，而一旦搞定，就是黃袍加身、光輝萬丈，除了輝達執行長黃仁勳，未來沒有人能挑戰蔣萬安，「蔣下屆連任的輸贏就是輝達，沒有其他的了」。中時新聞網 ・ 1 天前
推動「近零碳建築」 賴清德：提升到國家核心戰略層次
為達成2050淨零轉型目標，賴清德總統今天在氣候變遷委員會裁示，「近零碳建築」的推動必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。他交付行政團隊三項核心任務，全國中央機關及國營事業在2028年底前完成所轄建築的能效盤點及改善規畫；並請內政部研議制訂2030年、2035年階段性目標與強制性標準規範，引導業者共同升級。中時新聞網 ・ 11 小時前
鋒面通過東北季風增強！北東局部雨北台天氣涼 下週有熱帶系統發展
中央氣象署表示，今天（31日）鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆中廣新聞網 ・ 2 小時前
入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天
入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 11 小時前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 14 小時前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 1 天前