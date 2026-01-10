推進免費營養午餐 嘉縣明拍板

屏東縣長周春米10日表示，學童營養午餐是否免費，因地方財政受《財政收支劃分法》修正影響，縣府現在審慎評估當中。（羅琦文攝）

台北市長蔣萬安推動「國中小營養午餐全面免費」政策後，目前全台22縣市僅剩新北市、嘉義縣、嘉義市及屏東縣共4縣市尚未跟進。屏東縣長周春米10日強調，需審慎評估，會盡快向外界報告；新北市副市長劉和然強調，「不會為了政治，草率承諾」。嘉義縣政府則表示，正朝免費營養午餐方向推動，並將於12日決定。

周春米表示，《財政收支劃分法》修正後，屏東相關補助款減少約40億元，原本教育部補助地方的營養午餐，包括「3章1Q（農產品安全標章系統）」補助、中低收入戶學生補助及中央廚房維護，將近3億元，從今年開始都要由地方政府負擔。

周春米指出，如何確保地方財政及施政建設不會受影響，都要審慎規畫，大家應關注營養午餐是不是孩子們愛吃的、是否健康、安全、衛生，如何確保政府美意及制度執行能發揮最大效能。

新北方面，藍綠各有見解。劉和然昨在臉書發文稱，新北市實施營養午餐免費，每年需46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜，「我不會為了政治，草率承諾；但我承諾，新北的每一分預算，都會用在刀口上」。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧則表示，當桃園市、台北市都做出營養午餐免費的政策，在共同生活圈中，新北市孩子也應該要有一樣的權益。

嘉義市政府教育處表示，目前依既定政策穩步向行，會隨時進行政策評估，俟適當時機再行研調；嘉義縣政府表示，正朝向營養午餐免費的方向推動，最後結果，預計12日會正式決定。