推進遠距無限物聯網！恩智浦推全新UCODE X 、鎖定高用量應用提供RAIN RFID效能

恩智浦半導體（NXP ）宣布推出全新UCODE X，提供業界領先的讀寫靈敏度、靈活的配置選項以及業界最低的功耗表現。UCODE X支援更小尺寸的RAIN RFID標籤，讓RAIN RFID能夠應用於更廣泛的應用場景，包含零售、物流、醫療保健等多個領域。

產品可追溯性和消費者安全的全球法規持續發展，歐盟數位產品護照（EUDigital Product Passport）和美國食品安全現代化法案第204條（Food SafetyModernization Acts；U.S. FSMA 204）。

UCODE X提供滿足嚴苛合規標準所需的靈活性，能將例如有效期限、批號和回收資訊等關鍵產品屬性，直接儲存於晶片，同時維持支援高用量應用所需的高效能表現。這不僅能協助企業提前因應監管要求、提升

透明度，並透過更高的速度和準確性強化營運效率。

恩智浦半導體UCODE RFID資深總監Ralf Kodritsch表示，透過UCODE X拓展RAIN RFID應用的可能性。這款晶片結合最先進的射頻效能與靈活的記憶體和配置選項，支援尺寸更小、效能更強的RAIN RFID標籤。這代表即使是化妝品、藥品和食品等最具挑戰性的商品，也能進行標記。對於希望快速擴大RFID應用規模的零售商、品牌商和物流業者而言，這是一次重大的進展。

