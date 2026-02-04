推銷台灣燈會 卓榮泰不忘喊話把必要的預算爭取回來

推銷台灣燈會 卓榮泰不忘喊話：看完回到國會 把必要預算爭取回來 。（曾薏蘋攝）

推銷台灣燈會 卓榮泰不忘喊話：看完回到國會 把必要預算爭取回來 。（曾薏蘋攝）

推銷台灣燈會 卓榮泰不忘喊話：看完回到國會 把必要預算爭取回來 。（曾薏蘋攝）

推銷台灣燈會 卓榮泰不忘喊話：看完回到國會 把必要預算爭取回來 。（曾薏蘋攝）

2026台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣登場，行政院長卓榮泰今（4日）致詞時，不僅推銷銷台灣燈會，語末還不忘喊話，「看完燈會回到國會，把必要的預算爭取回來」。

今年燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，曾於大阪關西世界博覽會亮相引熱議的「台灣 TECH WORLD 館」，將以原貌移師嘉義展出，讓無法前往日本的國人也能親身感受台灣在世博會上展出的科技、文化與自然能量。

行政院上午歐舉行「2026台灣燈會TECH WORLD館」記者會，由行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、嘉義縣長翁章梁、外貿協會董事長黃志芳等人皆出席推銷。

廣告 廣告

卓榮泰致詞指出，台灣去年在日本大阪‧關西世界博覽會以「TECH WORLD」設立展館，向世界展現台灣科技實力、自然底蘊與生命價值的重要成果。展館內有「生命、自然及未來」三大劇場，其中，「生命劇場」透過560組互動顯示裝置與聲光效果，象徵台灣豐富生態與生命律動。

至於「自然劇場」他說，則以玉山為起點，結合4K環形投影技術，呈現台灣山海地景之美；「未來劇場」則運用高達mini LED巨幅螢幕，描繪未來科技生活藍圖，帶領觀眾想像更美好的未來。

卓榮泰表示，去年世博會尚未結束前，政府就開始啟動展館遷回規劃，歷經拆除、運送、重建與重新設計，將結合2026年台灣燈節，在嘉義縣重現世博會的成果，展館考量嘉義場地的地形條件調整設計，確保展演內容能完整呈現。

卓榮泰強調，這不是單純「複製」，而是把「TECH WORLD」館Take Home，會用投影的方式，讓它完整的呈現出那樣的風貌，等於從構想、拆除、遷回、重建，再到整個設計，等於是一次全新的展出，「把TECH WORLD館「Take Home，我們真的把它帶回家了」。

嘉義縣長翁章梁表示，「TECH WORLD」館也將會成為燈會中一大亮點，盼台灣燈會結合「TECH WORLD」館展現不一樣的嘉義。不過，台灣燈會結束後，復刻重現的「TECH WORLD」場館也將撤離。

【看原文連結】