推銷院版財劃法更公平 卓榮泰：通過後計畫性補助會恢復更多

行政院長卓榮泰今（10日）南下雲林聽取元長鄉樂齡運動中心計畫。(周麗蘭攝)

行政院長卓榮泰今（10日）南下雲林聽取元長鄉樂齡運動中心計畫、並到虎尾鎮向丁學忠父親靈前上香。卓榮泰在元長鄉致詞時，強調院版「財劃法」對中央、地方的分配更合理、每個縣市的分配更公平，誠懇希望立法院能好好看一看院版《財劃法》與今年的新《財劃法》有什麼不同。

卓榮泰表示，今年中央政府多釋出4165億統籌分配稅款給各縣市，光是雲林今年就會有258億統籌分配稅款，比起去年增加了149億，所以多增加了100多億，拿一部分來做免費的營養午餐是對的。

廣告 廣告

他強調，行政院版的《財劃法》對中央地方的分配更合理，每個縣市的分配更公平，他誠懇希望立法院能夠好好地看一看中央的院版《財劃法》跟今年的新《財劃法》有什麼不同。比較之下，可以的話，盡早完成審議，通過之後就可以重新計算明年統籌分配稅款、一般性補助、計畫性補助款，也會再恢復計畫性補助更多。

【看原文連結】